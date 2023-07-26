رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استخراج نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

يُعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية غداً الخميس، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبعد ذلك سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتائج، وسيتم الكشف عن أسماء العشرة الأوائل في كل قسم بشكل مفصل، سيتم عقد المؤتمر الصحفي وإعلان النتائج بحضور ممثلين من وسائل الإعلام، وسيتم أيضاً بث المؤتمر مباشرةً على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا سيمكن الجمهور من مشاهدة الإعلان عن النتائج على الفور والاطلاع على تفاصيل الامتحانات وأسماء العشرة الأوائل في الأقسام العلمي والأدبي وأدبي الكفيف.

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تكشف بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج بطريقة سهلة وسريعة للجميع، وسيمكّن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على المعلومات بشكل فوري وموثوق به، نتمنى أن تكون النتائج مفرحة ومبهجة للطلاب الذين قد بذلوا جهدًا كبيرًا خلال الامتحانات، ونتمنى للجميع مستقبلًا دراسيًا مشرقًا ومليئًا بالنجاح والتفوق، يًذكر غدًا الخميس في تمام الساعة 12 ظهرًا، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 – 2023.

نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

عملية تصحيح أوراق وإجابات امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2023 قد انتهت بنجاح، وهذا يعني أن كنترولات الثانوية الأزهرية قد بدأت في رصد درجات الطلاب وترتيبهم حسب الدرجات المحصل عليها، من المؤكد أن الإعداد للكشف بأسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023 قد يكون عملًا دقيقًا ومتأنيًا لضمان الدقة والتأكد من الترتيب الصحيح للطلاب المتفوقين، وعندما يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل وتكريمهم لإنجازهم المميز في الامتحانات.

استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2023