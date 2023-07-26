“عاجل جدا”نتائج الثانوية الأزهرية 2023

الأربعاء 26/يوليو/2023 – 10:55 ص سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية 2023 هذا الأسبوع بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وبدء مراجعة وتسجيل درجات الطلاب في كنترول على مستوى البلاد هذا سيزيد التوتر والترقب للبحث عن نتيجة الشهادة الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم

حينما ينتهي تتبع درجات الطلاب، يقوم الدكتور محمد الضويني بالاعتماد على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 نيابةً عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من المتوقع في الأيام القادمة الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية، ثم ستكون نتيجة الشهادة الثانوية متاحة عبر بوابة الأزهر الشريف بعد ساعات قليلة وسنشرح لكم خطوات البحث عن النتيجة باستخدام الاسم.

أوائل الثانوية الأزهرية

تُعلن أسماء الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية الأزهرية في مؤتمر نظمه الأزهر الشريف، وذلك لإعلان نتائج الثانوية الأزهرية يعتاد الدكتور أحمد الطيب التواصل الشخصي مع الأوائل في المرحلة الثانوية الأزهرية لتهنئتهم وتشجيعهم، وكذلك لحث الطلاب من مختلف المراحل على الاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات.

وقدم حوالي 141,509 طالباً وطالبة اختبارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023 في القسمين العلمي والأدبي في القسم العلمي، كان هناك حوالي 50,738 طالباً وطالبة، توزعوا على 27,435 طالباً و23,303 طالبة بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي حوالي 90,771 طالباً وطالبة، منهم 56,287 للبنين و34,484 للبنات.

نتائج الثانوية الأزهرية بالاسم

توفر بوابة الأزهر الشريف إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بسهولة وفي موعدها المحدد عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس عبر رابط مباشر وتوجيهات سهلة.

ادخل على بوابة الأزهر الالكترونية منهــــنـــــا.

اختر “خدمات الأزهر الشريف”.

اضغط على النتائج الخاصة بامتحان الثانوية الأزهرية للعام 2022/2023.

اكتب الرقم القومي ورقم الجلوس.

اختر العام الدراسي المطلوب واختر فرعًا علميًا أو أدبيًا.

اضغط “استعلام” وستظهر النتيجة.

وتعتبر النتيجة المنشورة على موقع بوابة الأزهر الشريف مجرد دليل للاستشارة فقط، ويتوجب على الطالب الاتجاه للمعهد المرتبط به للحصول على شهادة النجاح كوثيقة رئيسية للالتحاق بالكليات في العام الدراسي الجديد.

بوابة الأزهر

توفر بوابة الأزهر الشريف العديد من الخدمات للطلاب المصريين والطلاب الأجانب الدارسين في المعاهد الأزهرية جامعة الأزهروتتوفر خدمات عامة في مجمع البحوث الإسلامية ومركز الفتوى والجامع الأزهر، كما تتوافر عدة لغات في البوابة لخدمة طلاب الأجانب.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية

حيث يتابع طلاب الشهادة الأزهرية توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2023-2024 لجامعة الأزهر الشريف، ومن المرتقب أن يتم قبول الطلاب في القسم العلمي في كلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة بحد أدنى نسبة 97.6%، في حين ستكون نسبة القبول في كلية الصيدلة 95%، وفي كلية طب الأسنان 96.5%.