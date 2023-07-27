رابط حصري..الآن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس “مبروك للناجحين”

الآن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول والتي ارتفع البحث من قبل الطلاب في الساعات الأخيرة، حول الاستعلام عنها إلكتروني من خلال مواقع الأزهر الشريف التعليمية المختصصه، بالإعلان النتائج والتي جارى حاليا رصد درجات الطلاب ورفعها علي بالمواقع ومنها بوابة الأزهر الشريف هي المنصة التابعة إلى مؤسسه والأزهر، والتي تقدم من خلالها خانة خدمات الأزهر الشريف إلكترونيا منها استخراج النتائج الطلاب أونلاين .

الآن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول

انتهى امتحانات الثانوية الأزهرية من مايقرب من شهر في جميع المدارس والمعاهد، وعقب انتهاء فترة الامتحانات وعلى الفور بدأت مؤسسات الأزهر التعليمية في الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب، لتكون النتيجة متوفر خلال الساعات المقبلة، مع أنه بدأت الآن الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تفصلنا ساعات قليله على عرض النتيجة إلى جميع الطلاب والذي قد يشهد الموقع على ضغط كبير من قبل الطلاب وقد لا يفتح مع الكثير منهم ولهذا عليك المحاولة عدة مرات على مدار اليوم في اوقات مختلفة.

بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الطلاب

يمكن للطلاب الصف الثالث الثانوي بالأزهر الشريف الاستعلام الآن عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للدور الأول من خلال بوابة الأزهر الشريف من أتابعك الطريقة التالية بشكل دقيق:

اضغط على رابط منصة بوابة الأزهر الإلكتروني

حدد من الخانات الأزهر الشريف.

اختر منها نتائج الطلاب.

اختر منها نتيجة الثانوية العامة.

ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

ثم قم بالضغط وعلى مربع عرض النتيجة.

أعلنت أسماء أوائل الطلاب في الثانوية الأزهرية بالأمس والتي هنئهم شيخ الأزهر الشريف الامام احمد الطيب، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان نتائج الثانوية الأزهرية، وبالتالي يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الشريف في الساعات المقبلة.