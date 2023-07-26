بالصور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

في إطار الترقب الشديد والبحث بشكل مستمر عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تم الإعلان اليوم الأربعاء عن أسماء الأوائل الذين حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد بالقسمي العملي والأدبي، جاء ذلك بعد أن أجرى شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، مكالمات هاتفية مع الأوائل لتهنئتهم بتفوقهم في هذه المرحلة التي تمثل أهم مراحل العملية التعليمية، وفي هذا سنعرض معكم أسماء الأوائل الذين حصلوا على الدرجات النهائية.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في القسم العلمي

ننشر لكم صور وأسماء الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية الذين حصلوا على الدرجات النهائية 2023، حيث حصل على المركز الأول الطالبة أسماء عبدالله السماحي في معهد فتيات أبو زيادة داخل محافظة كفر الشيخ، وحبيبة السيد خليفة بمعهد فتيات كفر الشيخ، والطالب عصام الحريري بمعد العامرية داخل محافظة الغربية، وذلك بمجموع بلغ نحو 649 درجة وبنسبة مئوية بلغت نحو 99.85% حصلوا عليها الطلاب الذي تم ذكرهم مسبقًا.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 أدبي

بعد أوضحنا لكم أسماء الأوائل داخل قسم علمي، نكشف لكم أسماء الأوائل داخل القسم الأدبي، الذين حصلوا على الدرجات النهائية، ومن بينهم الطالبة ثراء سمير الرشيدي في معهد فتيات ناهيا داخل محافظة الجيزة، وذلك بنسبة وصلت إلى 97.94%، بينما حصلت على المركز الثاني حبيبة حمدي عبد الرحمن في معهد فتيات طلائع الأزهر داخل محافظة القاهرة بنسبة سجلت نحو 97.46%، بينما حصلت على المركز الثاني مكرر ندى السعودي بمعهد فتيات المحلة داخل محافظة الغربية وبنسبة وصلت إلى 97.46%.