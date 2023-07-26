“متاح الآن” استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة “الوجبة التاسعة” PDF عبر مظلتي

تقوم حكومة العراق بتقديم الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة داخل العراق، حيث يكون الدعم من خلال وزارة العمل العراقية ويكون في صورة وجبات، وحاليًا يتم صرف الوجبة التاسعة، وبالتحديد الوجبة الراعبة منها، ولهذا نجد الكثير من المستفيدين من الرعاية يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة، وما شروط الحصول على تلك الرعاية، فدعونا نوضح لكم طريقة استخراج الكشوفات، فتابعوا معنا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة

يمكن للمواطنين والمواطنات الذين قدموا في الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن قبولهم أو لا من خلال موقع وزارة العمل العراقية والشؤون الاجتماعية، حيث يبحث عن منصة مظلتي ويتبع الخطوات التالية:

عليك أن تتجه في البداية إلى موقع مظلتي الموجود على شبكة الإنترنت والتابع للعمل العراقية.

الموجود على شبكة الإنترنت والتابع للعمل العراقية. يختار المتقدم الرعاية الاجتماعية من البرامج المتاحة أمامه ويقوم بالضغط على الوجبة التاسعة الدفعة الرابعة.

يقوم المتقدم بتحميل كشوفات أسماء المقبولين والتعرف هل أنت من المقبولين وسيتم صرف الوجبة الرابعة لك أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

وضحنا لكم طريقة استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة والتعرف على المقبولين للوجبة التاسعة الدفعة الرابعة، وتأتي شروط الحصول على الرعاية على النحو التالي: