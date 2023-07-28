دعاء يوم عاشوراء 1445 مفاتيح الجنان | | أفضل الأدعية المستجابة بإذن الله في هذا اليوم وأفضل وقت للدعاء

دعاء يوم عاشوراء 1445، في الفترة الحالية تبحث الأمة الإسلامية عن موعد صوم يوم عاشوراء 1445 حيث أنه قد زادت عمليات البحث عن موعد هذا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، وذلك لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قد أوصي المسلمين بالصيام في هذا اليوم المبارك وقد أوصانا أيضاً بكثرة الصلاة الدعاء وفعل الخير، حيث أن الصيام في هذا اليوم المبارك يكفر عن ذنوب السنة الماضية لكل مسلم، كما أن كثرة الدعاء مستحبة في يوم عاشوراء لأن الدعوات مستجابة بشكل كبير إن شاء الله في هذا اليوم، ولذلك يبحث العديد من المسلمين عن الأدعية المستجابة يوم عاشوراء.

دعاء يوم عاشوراء 1445

في هذا اليوم المبارك يبحث المسلمون عن دعاء يوم عاشوراء 1445 المستجاب حتى يرددونه املاً أن يستجيب الله لدعائهم ويحقق رغباتهم، وقد ذكرنا لكم بعض الأدعية المستجابة في السطور التالية:

يارب إني أسألك اليسر بعد العسر…..، والرخاء بعد الشدة، والفرج بعد الكرب.

اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد.

اللهم إني أسألك الجنة وقني عذاب النار.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث.

يارب ياكريم أسألك أن تطهرني من الذنوب، كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم أصلح لي شأني، ويسر لي أمري.

ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا وارحمنا، إنك غفور رحيم.

اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك.

اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.



موعد يوم عاشوراء 1445

وقد أعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن موعد يوم عاشوراء، والذي يوافق يوم الجمعة ١٠ محرم ١٤٤٥ هجرياً، ويوافق يوم ٢٧ من شهر يوليو ٢٠٢٣ ميلادياً.

ويعد افضل دعاء يوم عاشوراء 1445 هو: