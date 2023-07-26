“من هنا”رابط نتائج الثانوية الأزهرية 2023

يتوقع الآلاف من الطلاب نتائج الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة قنا في الساعات القادمة بعد إعلان الأزهر الشريف اعتماد النتائج في مؤتمر صحفي غداً الخميس في الساعة الثانية عشر ظهراً يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية في محافظة قنا الاطلاع على نتائجهم لعام 2023 عن طريق رقم جلوسهم، حيث سيتم الإعلان عنها واعتمادها غدًا الخميس من قبل الأزهر الشريف. يمكن الوصول إلى هذه النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية هنــا .

رابط نتائج الثانوية الأزهرية 2023

وغدًا، يقوم الأزهر الشريف بتنظيم مؤتمر صحفي في الساعة الثانية عشرة ظهرًا للإعلان عن.إن النتيجة التي يتم الحصول عليها في الشهادة الثانوية الأزهريةفي السنة الدراسية 2022 – 2023، ستتبعها فضيلة الدكتور محمد الضويني، الوكيل العام للأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.سيقوم المركز الإعلامي للأزهر بتنظيم المؤتمر الصحفي، وسيتم بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على منصات التواصل الاجتماعي سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها، سواء العلمي أو الأدبي أو الأدبي كفيف، وأيضًا سيتم الإعلان عن نتائج النجاح العام ولكل قسم على حدة، بالإضافة إلى التقارير والأرقام المتعلقة بامتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الاستئناف.

رابط نتائج الثانوية الأزهرية عام 2023 بواسطة رقم الجلوس في محافظة قنا