“اعرف نتيجتك”.. لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية www.azhar.eg “علمي وأدبي” جميع المحافظات

لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023، ساعات قليلة ويتم اطلاق لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية www.azhar.eg بعدما تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات نهائيا، حيث تم الاعلان عن اسماء اوائل نتيجة الثانوية الازهرية 2023 منذ قليل استعدادا لتكريمهم قريبا ليكونوا قدوة لغيرهم، وسنتعرف معا على طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2023 عبر الموقع الرسمي، فتابعونا.

لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023

والآن بالفعل قد تم تفعيل لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 استعدادا لرفع النتيجة من خلاله بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد صباح غدا الخميس الموافق 27 من شهر يوليو الجاري، حيث تم انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في كافة الكنترولات، وقد تم تسليم النتيجة النهائية بما فيها أعداد الناجحين والراسبين والأوائل إلى مشيخة الأزهر الشريف، ومن المنتظر أن يعتمدها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ليعلن عن اسماء الاوائل وتفاصيل نسبة النجاح، واليكم رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2023 برقم الجلوس:

قم بالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الثانوية الازهرية 2023.

قم باختيار شعبتك “علمي، ادبي”.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد فورا.

نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بوابة الازهر

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية بعد ساعات من الآن بشكل رسمي في كافة أرجاء الجمهورية، يذكر أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، وجاء عدد البنين 56287، والفتيات 34484، وفي القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738 طالب، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

الآن يمكنك زيارة لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 المرفق اعلاه للاستعلام عن درجاتك في كافة المواد التي أديت امتحانها، بعدما تم اعتمادها من قبل وكيل الازهر الدكتور أحمد الضويني، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 52.88% والنسبة في الأدبي 46.36% نسبة النجاح في العلمي 59.34%، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.