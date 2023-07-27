1000 مبرووك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر بالاسم والرقم
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 يبحث العديد من الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023. وقد انتهت أعمال التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات منذ حوالي 10 أيام، وتم ذلك في 16 مركزًا ومن المتوقع أن يعتمد وكيل الأزهر، الشيخ محمد الضويني، النتائج نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون بفارغ الصبر النتيجة النهائية للثانوية الأزهرية لعام 2023 والتي تعد من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب ويشعر الجميع بالتوتر والقلق، حيث يرغب كل طالب في معرفة مدى جهوده وتحقيقه للنجاح خلال العام الدراسي.
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023
يتضمن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، نتائج الطلاب في 16 مادة بمجموع 630 درجة، وتختلف المواد بين شعبة الأدبي والعلمي وقد انتهت جميع الـ 16 لجنة تصحيح الامتحانات على مستوى الجمهورية من عملية التصحيح، وشارك في هذه العملية حوالي 22,428 مصححًا.
من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية بعد الإعلان الرسمي عن النتائج بعدة أيام، وسيكون هذا الإعلان على الموقع الرسمي للأزهر الشريف، وسيتمكن الطلاب من إدخال الرغبات الخاصة بهم والتسجيل في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد عبر المرحلة الجامعية وسيكون التسجيل في التنسيق من خلال المنصة الإلكترونية، وسنقوم بمتابعة هذا الموضوع معكم على مدار الفترة المقبلة وفور الإعلان عنه بشكل رسمي.
الثانوية الأزهرية
يجدر بالذكر أن عدد طلاب الثانوية الأزهرية الذين تقدموا لأداء الامتحانات لعام 2023 بلغ 141,509 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 588 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.
مواد الثانوية الأزهرية أدبي
ونستعرض في السطور التالية مواد الثانوية الأزهرية أدبي، والتي تنقسم إلى 3 أقسام بمجموع نهائي يصل إلى 630 درجة، وإليكم أقسام مواد شعبة أدبي أزهري:
المواد الشرعية
تتضمن المواد الشرعية 4 مواد بمجموع 210 درجات وهي تكون كالآتي:
القرآن الكريم 40 درجة
الفقة 40 درجة
التوحيد 40 درجة
الحديث 50 درجة.
المواد العربية
أما المواد العربية تتضمن 5 مواد فرعية، بمجموع كلي يصل إلى 200 درجة، وتكون كالآتي:
النحو 40 درجة
الصرف 40 درجة
الإنشاء 40 درجة
البلاغة 40 درجة
الأدب والنصوص 40 درجة
المواد الثقافية
في حين تتضمن المواد الثقافية نحو 5 مواد فرعية بمجموع يصل إلى 220 درجة، وتكون مقسمة كالآتي:
اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة
اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة
التاريخ 40 درجة
الجغرافيا 40 درجة
المنطق الحديثة 40 درجة.
معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023
يمكن لطالب الثانوية الأزهرية 2023 الحصول على نتيجته عن طريق اتباع الخطوات التالية:
الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف.
اختيار خدمات الإنترنت للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.
اختيار خيار النتيجة من الخدمات المتاحة.
إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس والاسم للحصول على النتيجة.
الضغط على زر الاستعلام للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في غضون دقائق.