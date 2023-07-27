1000 مبرووك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر بالاسم والرقم

الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون بفارغ الصبر النتيجة النهائية للثانوية الأزهرية لعام 2023 والتي تعد من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب ويشعر الجميع بالتوتر والقلق، حيث يرغب كل طالب في معرفة مدى جهوده وتحقيقه للنجاح خلال العام الدراسي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 يبحث العديد من الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023. وقد انتهت أعمال التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات منذ حوالي 10 أيام، وتم ذلك في 16 مركزًا ومن المتوقع أن يعتمد وكيل الأزهر، الشيخ محمد الضويني، النتائج نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

يتضمن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، نتائج الطلاب في 16 مادة بمجموع 630 درجة، وتختلف المواد بين شعبة الأدبي والعلمي وقد انتهت جميع الـ 16 لجنة تصحيح الامتحانات على مستوى الجمهورية من عملية التصحيح، وشارك في هذه العملية حوالي 22,428 مصححًا.

من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية بعد الإعلان الرسمي عن النتائج بعدة أيام، وسيكون هذا الإعلان على الموقع الرسمي للأزهر الشريف، وسيتمكن الطلاب من إدخال الرغبات الخاصة بهم والتسجيل في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد عبر المرحلة الجامعية وسيكون التسجيل في التنسيق من خلال المنصة الإلكترونية، وسنقوم بمتابعة هذا الموضوع معكم على مدار الفترة المقبلة وفور الإعلان عنه بشكل رسمي.

الثانوية الأزهرية

يجدر بالذكر أن عدد طلاب الثانوية الأزهرية الذين تقدموا لأداء الامتحانات لعام 2023 بلغ 141,509 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 588 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.