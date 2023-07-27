“مفاجأة” وزارة الموارد البشرية تحسم الجدل حول رجعة المساعدة المقطوعة 1445 بأمر الملك سلمان
تعد المساعدة المقطوعة أحد أشكال المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء المملكة، وذلك تنفيذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزن وقد توقف صرف الدعم المادي للمقطوعة منذ فترة كبيرة، وازداد التساؤل من قبل المواطنين هل سيتم ايقاف الدعم للمساعدة المقطوعة أم ستعود مرة أخرى؟.
عودة المساعدة المقطوعة 1445
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن ليس هناك أي إلغاء للمساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة على إنه سيتم تفعيل الرابط الإلكتروني للاستعلام عن الدعم مرة أخرى وسيتم مراجعة منظومة الخاصة بالمقطوعة 1445 وفقاً لخطة الوزارة.
وزارة الموارد البشرية ومقطوعة الملك 1445
يمكن للفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة 1445 الاستعلام عن قبول الطلب أو رفضه من خلال الخطوات الآتية:-
- الدخول على الرابط الرسمي بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- قم بتسجيل الدخول.
- أدخل كلاً من رقم الهوية والرقم المدني.
- أدخل رمز التحقق الذي سيظهر لك.
- اضغط على الاستعلام عن الطلب.
- وأخيراً اظهر لك نتيجة الطلب إما مقبول أو تم رفضه.
وهناك شروط معينة تم تحديدها لابد من توافرها للحصول على المساعده المقطوعه 1445 وهي:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.
- ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم أعلى من راتب النساعدة.
- عدم حيازه المتقدم لأي أراضي سكنية أو سجلات تجارية.
- يتم صرف المساعدة مرة واحدة فقط في العام.