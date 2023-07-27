الآن رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2023 برقم الاكتتاب | طريقة الحصول على نتيجة التاسع سوريا 2023

يتردد بحث كبير على جوجل عن نتائج التاسع في سوريا 2023 برقم الاكتتاب، العديد من الأشخاص يتساءلون عن رابط نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2023، والذي يُعتبر الرابط الرسمي للنتائج، حيث تم انتهاء الامتحانات في يوم الاثنين الموافق 25 يونيو 2023، ويجدر بالذكر أن الأسئلة كانت مناسبة لمستوى الطلاب المتوسط، ولا توجد شكاوى تتعلق بالامتحانات أو حالات الغش.

وقد ناشدت وزارة التربية والتعليم بذل المزيد من الجهود لإكمال عملية التصحيح والإعلان عن النتائج في الوقت المحدد، ودعت المصححين للدقة في تصحيح الأوراق حتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات دون أي تحيز.

نتائج التاسع في سوريا 2023

تم بدء امتحانات شهادة التعليم الأساسي في يوم الخميس الموافق 06/08/2023 وانتهت في يوم الأحد الموافق 25/06/2023، ومنذ ذلك الوقت، تعمل لجان التصحيح بجهد كامل لإعلان نتائج الصف التاسع وفقاً لأرقام الاكتتاب في الموعد المحدد.

يُتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق في الأيام الحالية قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك استناداً إلى تصريحات وزارة التربية والتعليم الأخيرة التي أكدت أن النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب قبل يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، يُتوقع أن تظهر النتائج في اليوم التالي، الخميس الموافق 27 يوليو الجاري.

قد أعلنت وزارة التربية في بداية هذا الأسبوع أن عملية التصحيح لم تكتمل بعد، وذلك أثناء زيارة الوزارة إلى إحدى المدارس السورية لتفقد عمليات التصحيح في ذلك الوقت، من المتوقع أن يتم إصدار بيان رسمي لتوضيح موعد ظهور النتائج وإخطار الطلاب بتفعيل رابط النتائج، وهذا سيُسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم.

الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2023

يُمكن للطلاب استخراج نتائجهم إلكترونيا فور اعتمادها من قبل الوزارة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

الانتقال إلى أيقونة نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

اختيار المقاطعة التي ينتمي إليها الطالب.

النقر فوق زر البحث.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة وسرعة، على الرغم من أهمية التحقق من صحة المعلومات المُدخلة للحصول على نتائج موثوقة.