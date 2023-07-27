“كشوف pdf” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة

بالكشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة، يزداد البحث عنها من قبل المواطنين العراقيين لمعرفة اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة التاسعة pdf، خاصة بعد إصدار بيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن ذلك، وننشر خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة، مع خطوات تنزيل كشوف pdf للمشمولين.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة

منذ أن أصدرت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعم رعاية اجتماعية مالية لبعض الأسر محدودة الدخل بالعراق، مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم خلال هذه الفترة، وبدا اهتمام المواطنين بها، حيث بدا البحث والتساؤلات يتزايد عن أسماء المشمولين المستفيدين لصرف الدفعة الرابعة من الوجبة التاسعة، خاصة بعد تأجيلها لفترة، مما جعل الوزارة تصدر بيان بموعد ورابط الاستعلام عن أسماء المشمولين نعرفكم على التفاصيل في التالي.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 بمحافظات العراق

قام وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق السيد أحمد الأسدي بتوجيه الوزارة بإصدار منشورات تحمل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة، والذي وصل عددهم 150 ألف حتى الآن مواطن فقط، لذلك يتم إصدارهم على مرتحل، ويتم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الرابعة للوجبة التاسعة بمحافظات بغداد، نينوي، كيسات من خلال موقع وزارة التخطيط، ووزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق.

خطوات تنزل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة من خلال الخطوات التالية:

● يجب الدخول على موقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية من هنـــــــــــــــــــــا.

ثم كتابة رقم البطاقة الذكية للمستعلم.

● كما يجب الانتباه لإدخال الكود المرئي المكون 5 أرقام بشكل سليم.

● وأخيراً الضغط على أيقونة pdf لتنزيل ملفات وكشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة.