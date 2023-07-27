“نتيجتك هُنا” رابط natiga.azhar.eg نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط natiga.azhar.eg نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي الأزهري البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية وذلك بعد إعلان الصفحة الرسمية عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس الموافق 27 يوليو وذلك لإعلان تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية فور إعتمادها رسميًا.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي، تجاوز عدد المتقدمين للاختبارات الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، بقسميها العلمي والأدبي، 141509 طالبًا وطالبة، وتوزع هؤلاء على القسم الأدبي، حيث بلغ عددهم 90771 طالبًا وطالبة، مع 56287 طالبًا و34484 طالبة، وفي القسم العلمي، بلغ عدد المتقدمين 50738 طالبًا وطالبة، مع 27435 طالبًا و23303 طالبة. وتم توزيع هؤلاء على 588 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر

يمكن للطلاب الحصول على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك باستخدام الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية .

. اختر خيار “النتائج” من القائمة الموجودة على الموقع.

سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة، حيث عليك إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل رقم الجلوس أو رقم الهوية الوطنية.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، انقر فوق زر “البحث” للحصول على نتيجتك.

ستظهر لك النتيجة التي حصلت عليها في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023.

يمكن للطلاب الذين يواجهون أي مشكلة في الوصول إلى نتائجهم عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، التواصل مع وحدة الدعم الفني المتاحة على الموقع للحصول على المساعدة اللازمة.

بوابة الأزهر الإلكترونية للإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

تفعل مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الرابط الإلكتروني الخاص بالإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2023 عقب إعتماد النتيجة من وكيل مشيخة الأزهر الشريف وإعلان تفاصيل النتيجة.