رابط تحميل تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk ...نتائج الصف التاسع حسب الاسم

تحميل تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk

تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk يمكن من خلاله الحصول علي نتائج الصف التاسع من خلال الموبيل المحمول لديك او التابلت او جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

ويمكن تحميل تطبيق نتائج الامتحانات من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول عبر الرابط المخصص من “هنا “.

ثم اختيار تحميل التطبيق الخاص بالنتائج.

الضغط على كلمة download لتحميل التطبيق على الجهاز.

متابعة تحميل التطبيق حتى انتهاء الخطوات.

الاستعلام عن نتائج التاسع برقم الاكتتاب

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية من “هنا” .

النقر فوق النتائج الامتحانية.

تحديد الشهادة الدراسية “التاسع”.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال رقم الاكتتاب

الضغط على بحث.

انتظار تحميل النتيجة.

ويمكن أيضا استخراج نتائج التاسع من خلال الرابط التالي: https://www.natiga4dk.net/moedgovsy.