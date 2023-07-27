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رابط تحميل تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk …نتائج الصف التاسع حسب الاسم

رابط تحميل تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk ...نتائج الصف التاسع حسب الاسم

احمد عليمنذ 7 دقائق
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تطبيق النتائج الامتحانية سوريا
تطبيق النتائج الامتحانية سوريا

حالة من الترقب الشديد من قبل طلاب التاسع في سوريا بالوقت الحالي للقيام بتنزيل تطبيق نتائج الامتحانات الذي سيتوافر عليه النتيجة الخاصة بمرحلة التاسع والتي تعد من اهم المراحل التعليمية في سوريا واعلنت الوزارة عن توافر النتيجة اليوم الخميس الموافق السابع والعشرون من يوليو الجاري وسوف تقوم وزارة التربية بنشر نتائج الامتحانات على موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم باستخدام الاسم او رقم الاكتتاب الخاص بهم، كما تقوم بعض المدارس بنشر نتائج الامتحانات في لوحات الإعلانات الخاصة بهم، وتعلن النتائج أيضًا في الصحف المحلية او من خلال تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk.

نتائج الصف التاسع حسب الاسم

تحميل تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk، وبعد إعلان النتائج، يتمكن الطلاب الناجحين من الحصول على شهاداتهم من مدارسهم، وتعتبر هذه الشهادات مهمة جدًا للطلاب الذين يرغبون في الدراسة في الصف العاشر أو الانتقال إلى المرحلة الثانوية كما يتمكن الطلاب الذين لم ينجحوا في الامتحانات من إعادة الامتحانات في وقت لاحق.

تطبيق النتائج الامتحانية سوريا
تطبيق النتائج الامتحانية سوريا

تحميل تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk

تطبيق النتائج الامتحانية سوريا 2023 moed results v1.5 apk يمكن من خلاله الحصول علي نتائج الصف التاسع من خلال الموبيل المحمول لديك او التابلت او جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

ويمكن تحميل تطبيق نتائج الامتحانات من خلال الخطوات التالية :

  • تسجيل الدخول عبر الرابط المخصص من “هنا “.
  • ثم اختيار تحميل التطبيق الخاص بالنتائج.
  • الضغط على كلمة download لتحميل التطبيق على الجهاز.
  • متابعة تحميل التطبيق حتى انتهاء الخطوات.

الاستعلام عن نتائج التاسع برقم الاكتتاب

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية  من “هنا” .
  • النقر فوق  النتائج الامتحانية.
  • تحديد الشهادة الدراسية “التاسع”.
  • تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
  • إدخال رقم الاكتتاب
  • الضغط على بحث.
  • انتظار تحميل النتيجة.

ويمكن أيضا استخراج نتائج التاسع من خلال الرابط التالي: https://www.natiga4dk.net/moedgovsy.

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احمد عليمنذ 7 دقائق
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