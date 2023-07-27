“مٌباااشر وسريِع” رابط نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول ريف دمشق – حماة – إدلب – حلب وكل المحافظات على موقع moed.gov.sy

رابط نتائج الصف التاسع 2023 سوريا، ترتفع مؤشرات البحث في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وكافة محركات البحث في كل المحافظات السورية المختلفة حول رابط نتائج الصف التاسع 2023 سوريا لاستخراج النتائج، وذلك حيث يترقب الجميع إعلان النتائج بفارغ الصبر حيث طال انتظار جميع الطلاب بمختلف الأقسام وفي جميع المحافظات فمنذ ما يقرب من شهر وانهى الطلاب امتحانات الدور الأول، ويتساءل الجميع عن الموعد الرسمي المخصص لإعلان النتائج وهل ستصدر اليوم أم غداً، كل ذلك سنتابعه سوياً من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

رابط نتائج الصف التاسع 2023 سوريا

وفرت وزارة التربية السورية رابط نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول الرسمي للاستعلام عنها مباشرة من خلال مجموعة خطوات حددتها كالآتي:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع وزارة التربية السورية .

. أو زيارة موقع نتيجة نت .

. الخطوة الثانية: اختر نتائج التاسع 2022-2023 الدور الأول.

الخطوة الثالثة: تحديد الاستعلام حسب رقم الاكتتاب أو حسب الاسم.

الخطوة الرابعة: تسجيل بيانات الطالب والتأكد منها صحيحة.

الخطوة الخامسة: النقر على ابدأ البحث أو عرض النتيجة.

أو يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات 2023 سوريا apk من خلال جوجل بلاي google play أو من App Store.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2023

سيتم عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين 27 من شهر يوليو 2023 لإعلان نسبة نجاح الطلاب في كافة الأقسام وكذلك إعلان تفعيل رابط نتائج الصف التاسع 2023 سوريا وأوائل شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي 2022/2023م، وبعد انتهاء المؤتمر سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج بكل سهولة ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وسيترأس وزير التربية السورية الدكتور دارم طباع المؤتمر الخاص بإعلان النتائج وسيكون خلال اليوم فمن المتوقع أن يكون الساعة 08:00 صباحاً وسيتم رفع النتائج عبر الموقع عصر اليوم الساعة 16:00 الرابعة.

أخيراً أعلنت وزارة التربية السورية الآن عن ظهور نتائج التاسع 2023 الدور الأول وجاءت نسبة نجاح الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 77.11% وذلك بالنسبة لشهادة التعليم الأساسي، أما بالنسبة لشهادة الإعدادية الشرعية فجاءت نسبة النجاح 92.98%، ويمكن للطلاب استخراج نتائجهم من خلال موقع http://www.moed.gov.sy/ حسب رقم الاكتتاب.