تابع لايف نيو ريال مدريد مباشر تويتر : مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية بث مباشر اليوم 27/7/2023

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية بث مباشر، يترقب الجميع بالوقت الحالي مواجهة من العيار الثقيل بين نادي ريال مدريد ونظيرة الإنجليزي مان يونايتد في مواجهة ودية استعداد للموسم الجديد حيث يبحث النادي الملكي لتعويض الخسارة الاخيرة في اللقاء الودي الذي جمع بينه وبين نادي ميلان الايطالي وقدم الملكي مباراة سيئة للغاية .

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا ، خط الدفاع: آيرون وان بيساكا – فيكتور ليندولف – رافاييل فاران – لوك شاو . خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز. خط الهجوم: أنتوني – جادون سانشو – أنتوني مارسيال

ريال مدريد مباشر تويتر

ريال مدريد مباشر تويتر، وتأتي تلك المواجهة الهامة والمرتقبة للغاية في إطار منافسات بطولة “سوكر” الودية، المُقامة في الولايات المتحدة، حيث يستضيفها ملعب “إن آر جاي” وجدير ان خاض النادي الملكي ريال مدريد مباراة في تلك البطولة وذلك أمام ميلان وفاز بنتيجة 3-2.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية، وفي المقابل النادي الانجليزي مانشستر يونايتد إستطاع ان يخوض العديد من المباريات الودية في الفترة الماضية ابرزهم امام كل من ليدز، أولمبيك ليون وآرسنال، وفاز في جميعهم.

ويلتقي النادي الملكي ريال مدريد بعد ذلك، في إطار البطولة نفسها، مع كل من برشلونة ويوفنتوس.

تشكيل ريال مدريد امام مان يونايتد

حارس المرمي: لونين

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي – ناتشو – ميليتاو – لوكاس فاسكيز

وفي خط الوسط: كامافينجا – كروس – جود بيلينجهام – فالفيردي

وفي خط الهجوم: إبراهيم دياز – خوسيلو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

تنقل تلك المواجهة الهامة والمرتقبة بين النادي الملكي ونظيرة مان يونايتد علي قناة أبو ظبي الرياضية، وكويت سبورت.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

عبر قمر نايل سات، التردد: 11411، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 30000، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

عبر قمر عرب سات، التردد: 11804، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة كويت سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

عبر قمر عرب سات، تردد 12523، الاستقطاب أفقى، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

عبر قمر نايل سات، تردد 11678، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.