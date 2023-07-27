قناة كويت سبورت : القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية اليوم 27 يوليو مجاناً بدون تشفير

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد ، يبحث الكثير عن القنوات الماجنية الناقلة لمواجهة النادي الملكي ونظيرة مان يونايتد واعلنت قناة الكويت سبورت وهي قناة رياضية تلفزيونية كويتية تهتم بنقل الأحداث والمباريات الرياضية المختلفة، وتقوم بتغطية الأحداث والبطولات المحلية والدولية. وتعتبر قناة كويت سبورت من أهم القنوات الرياضية في الكويت والمنطقة العربية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

وتقوم قناة الكويت سبورت بنقل العديد من المباريات والأحداث الرياضية المختلفة، بما في ذلك مباريات كرة القدم وكرة السلة والملاكمة والتنس وغيرها. وتقدم القناة تحليلاً وتعليقاً رياضياً شاملاً عن الأحداث والمباريات المختلفة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

عبر قمر نايل سات، التردد: 11411، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 30000، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

عبر قمر عرب سات، التردد: 11804، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة كويت سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

عبر قمر عرب سات، تردد 12523، الاستقطاب أفقى، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

عبر قمر نايل سات، تردد 11678، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.