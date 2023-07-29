خبر صادم.. الغاء بطاقة التموين بدءًا من الشهر القادم بقرار من وزارة التموين وهذا هو البديل

بطاقة التموين 2023، تناقلت بعض الأخبار مؤخرًا شائعات حول قرار إلغاء جميع بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، لكن المركز اتصل بوزارة التموين والتجارة الداخلية للتحقق من صحة هذه الأنباء، وتبين أنها غير صحيحة، الوزارة نفت صحة تلك الشائعات وأكدت عدم صدور أي قرار بإلغاء بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد في المستقبل القريب، وأكدت أيضًا استمرار استخدام بطاقات التموين وسير صرف المقررات التموينية والخبز المدعم عبر المنافذ التموينية كالمعتاد.

بطاقة التموين الكارت الموحد

يمكن الحصول عليه مجانًا من خلال البريد والمكاتب التموينية، يجب التنويه إلى أن استخدام الكارت الموحد بدلا من بطاقة التموين اختياري وليس إجباريًا، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستمرار باستخدام بطاقات التموين الحالية، ليس هناك أي مشكلة بالنسبة لهم، ومن المهم أن يتم التأكيد على أنه لن يتحمل المواطن أي تكاليف مالية نتيجة للتغيير إلى النظام الجديد، وأنه لن يتم تغيير عدد السلع المتاحة في الكارت الموحد مقارنة ببطاقة التموين السابقة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

باستطاعتك الآن إجراء إضافة لمواليدك على بطاقة التموين بسهولة وسرعة عبر رابط مخصص على موقع بوابة مصر الرقمية، حيث تتيح هذه الخدمة لك إمكانية تسجيل مواليدك الجدد بشكل مباشر وبدون عناء، يتم تحديد الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بهم في بطاقة التموين بأربعة أفراد، بما يشمل الزوج والزوجة، ولكن بموجب الشروط المحددة، يُمكن إضافة فرد آخر في البطاقة شرط أن يكون ضمن الأسرة الأولى بالرعاية وأن يكون هناك فقط ثلاثة أفراد مسجلين في البطاقة حاليًا، بهذه الطريقة يتيح لك النظام الاستفادة من المزيد من الفوائد المتاحة للأسرة وتأمين الدعم الغذائي للأفراد الجدد في الأسرة.