Pdf استخراج الآن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يرغب في التعرف عليها الكثير من المواطنين الذين قاموا بالتقديم على برنامج الدعم الاجتماعي في العراق حيث قام المتقدمون بإدخال بياناتهم في استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر في العراق، وقامت الجهات المختصة بعمليات الفرز والمراجعة لكافة الطلبات المقدمة، وبمجرد الإعلان عن هذه القوائم، سيتمكن المستفيدون من الحصول على الدعم المقدم من الدولة، ولهذا سوف نوضح المزيد من التفاصيل عن هذه الأسماء، إلى جانب ذكر خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق منصة “مظلتي” للتقديم على راتب الرعاية الاجتماعية بحيث يُمكن للمواطنين الذين قاموا بتقديم طلباتهم عبر استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر في العراق، ولهذا يتشوقون إلى معرفة موعد إعلان كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وستتمكن الأسر المستحقة الدعم الاجتماعي من الاستفادة من الدعم الحكومي لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ويتم قبولهم بعد استيفاء الشروط التي حددتها الوزارة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن تم تحديد فترة التقديم على الرعاية الاجتماعية للعام الحالي من تاريخ 15 مايو وستستمر حتى 15 يونيو، ويشترط في طالبي الرعاية الاجتماعية تقديم مستندات تثبت حقهم في الحصول عليها، مثل قرار اللجنة الطبية بحاجة المريض إلى علاج طبي مكلف أو وثيقة إثبات مصدر دخل الأسرة.

طرق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال اتباع الطريقة الآتية:

النقر على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الضغط على رابط منصة مظلتي.

إدخال رقم البطاقة الذكية في الخانة المخصصة لها.

إدخال الكود المرئي الذي يتكون من ٥ أرقام.

النقر بعد ذلك على أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي

ابحث عن اسمك الرباعي من خلال كتابته في هذه الخانة.

وأخيرا تحقق من تاريخ الميلاد عند العثور على اسمك.

وتأتي الرعاية الاجتماعية ضمن أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات المستحقة، وتعكس حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية واحتياجات الحياة الأساسية لهم.