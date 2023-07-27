moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب جميع المحافظات عبر موقع التربية السورية

رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب جميع المحافظات عبر موقع التربية السورية، مع اقتراب موعد صدورها، يبحث العديد من الأشخاص في مختلف مناطق الجمهورية السورية عن نتائج امتحان الصف التاسع سوريا 2023، الذي جرى في شهر يونيو الماضي، وقد تم الانتهاء من عملية الامتحان وبدأت عملية تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بكل طالب، وخلال هذه المقالة نوضح معكم خطوات استخراج نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول

لمعرفة نتائج الصف التاسع سوريا 2023، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة من اجل الحصول علي نتائج شهادة التعليم الأساسي فور صدورها مباشرة وهي كالتالي:

أولاً: يجب الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة “عرض النتائج”.

ثالثًا: ثم عليك اختيار “نتيجة الصف التاسع”.

رابعًا: ثم بعد ذلك، يجب تحديد الدور الأول وإدخال اسم الطالب بالشكل الرباعي، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن الضغط على أيقونة “عرض” لعرض النتيجة الخاصة بالطالب.

نتائج التاسع سوريا حسب الاسم 2023

يترقب آلاف من أولياء الأمور والطلاب في سوريا موعد إعلان نتائج الصف التاسع لعام 2023، وهي الشهادة التي تعتبر إنجازًا كبيرًا في مسيرة التعليم الأساسي، وقد أدى حوالي 283704 طالبًا وطالبة الاختبارات بنجاح في ظروف جيدة بالمدارس، في جميع المدن والمناطق في سوريا وحيث إنتهت الإمتحانات دون أي شكاوي وفقًا لبيان غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية السورية.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2023

أعلنت وزارة التربية السورية، عن صدور نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام ٢٠٢٣ اليوم الخميس الموافق ٢٧ تموز، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وبهذه المناسبة، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في نتائجهم وفي مستقبلهم الدراسي.