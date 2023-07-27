بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 3 ثانوي ازهر

أعلنت المعاهد الأزهرية عن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2023 ذلك اليوم الخميس، وذلك لاعتماد النتيجة من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ومن المقرر الإعلان عن النتيجة يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الأزهر الشريف، وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول النتائج، وخطوات الاستعلام عنها.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023

سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في مؤتمر صحفي يتم انعقاده اليوم الخميس حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وسيقوم الدكتور محمد الضويني بالإعلان عن النتيجة، ويمكن متابعة المؤتمر الصحفي عن طريق صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه قد تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ونسب النجاح لكل قسم بالإضافة إلى كيفية الحصول على النتيجة.

استخراج نتيجة الثانوية الازهرية 2023

للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف.

اختيار خدمات الاستعلام الإلكترونية ومنها نتيجة الصف الثالث الثانوي ازهر.

إدخال رقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب للاستعلام عن النتيجة.

بعد ذلك، يتم الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

يظهر أمامك بيان كامل يحتوي على الدرجات في كافة المواد الدراسية بعد الضغط عليها زر عرض النتيجة.

بعد اتباع هذه الخطوات، سيظهر للطالب النتيجة بشكل مفصل، الجدير بالذكر أن بوابة الأزهر الشريف تقدم مجموعة من الخدمات للطلاب الأجانب المصريين والعرب الذين يدرسون في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تقدم البوابة خدمات عامة لأكاديمية البحوث الإسلامية ومركز الفتوى والجامع الأزهر حيث تتوافر البوابة بعدة لغات لخدمة الطلاب الدوليين وتوفر لهم الدعم والمساعدة المطلوبة أثناء فترة دراستهم في مؤسسات الأزهر.