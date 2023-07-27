moed.gov.sy رابط استخراج  نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب| نتيجة التاسع لشهادة التعليم الاساسي

تستعد وزارة التربية السورية، خلال الدقائق القادمة لإعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، نتيجة التاسع لشهادة التعليم الاساسي عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات والتي بدأت فور الإنتهاء من الإختبارات النهائية خلال شهر يونيو الماضي، ونتناول معكم خطوات الدخول علي moed.gov.sy رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب والإستعلام عن نتيجة التاسع لشهادة التعليم الاساسي من موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم

تُعد نتائج الصف التاسع في سوريا، من المراحل التعليمية الهامة في حياة الطلاب السوريين، حيث تحدد مسار تعليمهم المقبل وتحدد مستقبلهم الدراسي، تمنح نتائج التاسع سوريا لشهادة التعليم الأساسي، الطلاب الذين حققوا نتائجًا جيدة فرصًا أكبر للتقدم إلى الجامعات والمعاهد العليا، وقد أدي امتحانات هذا العام اكثر من 200 ألف طالب وطالبة في الصف التاسع سوريا بالدورة الأولي.

الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب

يمكن لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع الأساسي في سوريا لعام 2023 باستخدام رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية على الإنترنت: http://www.moed.gov.sy/

2- النقر على رابط النتائج الذي سيتم توفيره على الصفحة الرئيسية للموقع.

3- إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

4- النقر على زر “استعلام” للحصول على النتيجة فور إعتمادها وظهورها رسميًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا حسب التوقيت المحلي لسوريا وفقًا للإعلان المنشور علي صفحة وزارة التربية السورية.