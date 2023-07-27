يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في كافة المحافظات السورية، البحث عن moed gov sy site الان رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب جميع المحافظات، حيث من المقرر إعلان النتائج اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة صباحًا علي الموقع الإلكتروني وتطبيق النتائج الإمتحانية الذي أتاحته الوزارة للطلاب لتنزيله علي أجهزة الجوال وخلال هذا التقرير بموقع البديل الإخباري نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا برقم الإكتتاب وحسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية.

moed gov sy site نتائج الصف التاسع سوريا 2023

في بيان رسمي لها، أعلنت وزارة التربية السورية، موعد صدور نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام ٢٠٢٣ غداً الخميس ٢٧ تموز الساعة الثامنة صباحاً وذلك بعد إكتمال أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات والإنتهاء من كافة عمليات تتنيج النتائج لتفعيل الرابط الإلكتروني الذي خصصه الوزارة للإستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية إلكترونيًا.

رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وذلك باستخدام اسم الطالب ورقم الاكتتاب فقط، وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم.

الدخول علي موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني .

. يتم الدخول على صفحة نتائج الصف التاسع.

اختيار فرع الدراسة الذي يدرسه الطالب، سواء علمي أو أدبي أو شرعي.

يتم إدخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب والمدينة.

ثم النقر على زر البحث للحصول على نتائج الطالب.

يجب التأكد من إدخال البيانات بدقة للحصول على النتيجة الصحيحة، يتم إصدار شهادات النجاح بعد تسجيل الدرجات والانتهاء من تصحيح الامتحانات، ويتم نشرها على الموقع الرسمي.

ونتابع معكم إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2023 عبر موقع وزارة التربية السورية برقم الإكتتاب والاسم فور إعتمادها رسميًا اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.