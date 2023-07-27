ظهرت الآن natiga.azhar.eg نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر| نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس والرقم القومي، يعقد الأزهر الشريف اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية في جميع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2023 لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسمين العلمي والأدبي، وينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، وسيتم بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في كل من الأقسام العلمي والأدبي وأدبي كفيف، إضافةً إلى النسب العامة والنسب لكل قسم، وسيتم تقديم إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول عام 2023 من خلال القيام بالخطوات التالية:

1- زيارة موقع الأزهر الشريف الرسمي على الإنترنت: http://www.azhar.eg.

2- الذهاب إلى صفحة النتائج على الموقع الرسمي، والتي قد تكون متاحة على الرابط التالي: https://result.azhar.eg/secondary.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك، وهو الرقم الذي يوضع على ورقة الامتحان.

4- النقر على زر “عرض النتيجة”، وسيتم عرض نتيجة الطالب بعد ذلك.

5- يمكن حفظ النتيجة على الحاسوب أو الهاتف النقال، أو طباعتها للحصول على نسخة ورقية.