“لو عندك مخالفة بناء” اعرف موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023 قبل ما يفوت الميعاد وكيفية التقسيط

يرغب عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات بمصر في معرفة موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023، بعد أن حددت الحكومة المصرية الأسعار المتعلقة بالتصالح، حيث أشار مصدر مسئول بأنه تم إحالة قانون تصالح مخالفات البناء لإلى مجلس الوزراء الذي بدروه يضيف بعد التعديلات عليه، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” أسعار تصالح مخالفات البناء بالتفصيل.

التصالح في مخالفات البناء 2023

وقد أكد المصدر بأنه أجرت وزارة العدل التعديلات المتعلقة بقانون التصالح مخالفات البناء وفقاً لما تم الموافقة عليه من قبل اللجان البرلمانية المختصة، ويذكر أن أشار الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه “الحكاية” بأن لم يصدر مجلس النواب حتى الآن قانون التصالح في انتظار إن يتم صدوره في الدورة المقبلة.

أسعار تصالح مخالفات البناء 2023

حددت الحكومة المصرية أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023 في القرى والمدن الموجودة في جميع المحافظات والتي جاءت على النحو الآتي:-