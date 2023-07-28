زيت سحري من الصيدلية دهنه منه هيفتح البشرة ويوحد لونها 

يعتبر زيت جونسون واحد من أهم الزيوت المرطبة للجلد يستعمل للأطفال للتخلص من القشور وتنعيم البشرة وترطيبها ترطيب دائم ومؤخرا بدء استعماله وإدخاله في العديد من الوصفات المميزة لتفتيح البشرة وبالفعل تم تجريب الكثير من الخلطات الطبيعة المستخدم فيها زيت جونسون لوقاية البشرة من التصبغ، لذا نعرض عبر هذا تقرير أهم المعلومات التي تتعلق بوصفات تفتيح البشرة بزيت جونسون، مع ذكر أفضل الخلطات الطبيعية المستخدم فيها زيت جونسون لتفتيح البشرة خلال أيام.

خلطة زيت جونسون والنشا لتفتيح البشرة

يمكنك استعمال المكونات الآتية لعمل تلك الوصفة الطبيعية للتبييض:

المكونات

3 ملعقة كبيرة من مكون زيت جونسون.

3 ملعقة من النشا.

ملعقة كريم مرطب.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

تستطيعين تحضير الخليط الطبيعي تفتيح البشرة من خلال اتباع ما يلي:

أحضري وعاء مناسب لخلط زيت جونسون أولا مع النشا ويجب أن يتكون خليط ناعم متجانس تماما.

نبدأ بعد ذلك في إضافة الكريم المرطب وتقليب المكونات ثم إضافة زيت اللوز مع الاستمرار في التحريك.

يتم وضع التركيبة في عبوة مع إحكام الغلق، وتستخدم خلطة جونسون بشكل يومي.

وصفة جونسون والليمون للتفتيح

يمكنك استعمال مكون زيت جونسون على البشرة بمفرده وبشكل يومي فهذا سيساعد على أن تستعيد خلايا البشرة توازنها، وتتحسن درجة لون البشرة، ومن الممكن عمل ماسك مكون من زيت جونسون وعصير الليمون مع السكر وقومي بمزج كميات متساوية من المكونات الثلاثة وذلك يساعد في تحسين ملمس البشرة وزيادة نعومتها، وبفضل تطبيق الخليط بشكل يومي على الوجه مدة حوالي 15 دقيقة ويراعى تدليك البشرة أثناء التطبيق.

تعد خلطات زيت جونسون لتفتيح البشرة من بين أفضل الوصفات الطبيعية التي يسهل على كل فتاة ترغب في علاج اسمرار البشرة أن تستخدمها بكل سهولة على الجلد، فهو من المرطبات القوية التي تعمل على ترطيب خلايا البشرة والتخلص من أي شحوب قد يعتري الجلد، كما أن تركيبة زيت جونسون ملطفة للبشرة، ويمكن مزجها مع أكثر من مكون طبيعي تفتيح البشرة.