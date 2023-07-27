استقبال تردد القناة الأولى Al Oula TV الجديد 2023 على نايل سات خطوة بخطوة  

تعتبر القناة الأولى من أهم وأول القنوات المصرية التي ظهرت على التلفزيون المصري الحكومي، حيث إنها تقوم بإذاعة العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة التي تتمثل في الأخبار والرياضة والسياسة والطبخ، وغيرها من البرامج الأخرى، فضلاً عن تواجدها على مدار الـ 24 ساعة في إذاعتها للعديد من البرامج بدون انقطاع أو تشفير، مع العلم أنها تأسست عام 1960 داخل المقر الرئيسي للإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو داخل محافظة القاهرة، وحينها أصبحت هي المنصة الأولى الإذاعية لنقل جميع الأخبار والمعلومات الحصرية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين على مستوى الجمهورية.

تردد قناة الأولى عبر النايل سات

جاء تردد قناة الأولى المصرية على الناي سات وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو “11765”.

الترميز وهو 27500.

الجودة الخاصة بالقناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 5/6.

اسم القناة: الأولى.

خطوات ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال

يمكن بكل سهولة القيام بضبط واستقبال تردد القناة على أجهزة الاستقبال، والعمل على متابعة أخر التطورات والأحداث الجارية في الدولة، وهو يتمثل في الأتي:-