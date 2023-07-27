“من هُنا” نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الشريف azhar.eg

بعد إعلان أوائل الثانوية الأزهرية بشكل رسمي على الطلاب أمس، بدأ الكثير من الطلاب ينتظرون إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس ويبحثون عن الموعد الرسمي لظهور النتيجة، وقد حدد الأزهر الشريف أن النتيجة سيتم الإعلان عنها من خلال موقع بوابة الأزهر بعد أن يتم اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد الضويني، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتائج وطريقة الوصول لها.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

مقرر أن يتم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية على الطلبة والطالبات من خلال رقم الجلوس الخاص بهم أو الاسم حتى عبر بوابة الأزهر الشريف، حيث بعد ساعات قليلة من الآن سيتم تفعيل موقع البوابة بعد أن تُعتمد النتيجة بشكل رسمي، وقد بشر شيخ الأزهر ووكيل الأزهر أيضًا أن النتيجة مرتفعة عن العام السابق، حيث تم أخذ عينات عشوائية من أوراق الطلاب وتبين أن النتيجة مرتفعة للغاية عن العام الماضي.

ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

بعد إعلان النتيجة الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023، سيتمكن الطالب أو ولي أمره الاستعلام عن النتيجة من خلال ما يلي: