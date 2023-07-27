نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور اول 2023 موقع نتائجنا موقع وزارة التربية العراقية، تعد من أكثر احداث متابعة بجميع محافظات العراق، حيث ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور اول 2023 موقع نتائجنا موقع وزارة التربية العراقية، بعد تصريح وكيل الوزارة خلال أمس، فهيا نتعرف على موعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2023، ورابط الحصول عليها.

نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور اول 2023 موقع نتائجنا موقع وزارة التربية العراقية

قررت وزارة التربية العراقية بأنه قد حان الوقت للإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي ٢٠٢٣ الدور الأول بجميع محافظات في العراق، أي أنه من المتوقع وبحسب تصريحات لوكيل الوزارة الدكتور محمود القيسي رئيس لجنة التربية النيابية بأنه خلال بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، سيكون موعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2023.

كما نفت وحذرت وزارة التربية الأنباء المتداولة بخصوص روابط مزيفة عن ظهور نتائج السادس الإعدادي 2023 المنتشرة على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

رابط نتائج السادس إعدادي 2023 موقع نتائجنا

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بان موقع“ نتائجنا ”سيكون بجانب موقع الوزارة متاحة لجميع الطلبة والطالبات لمعرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور اول 2023 موقع نتائجنا موقع وزارة التربية العراقية وهز عبر الرابط التالي هنا.

ولهذا ننصح جميع الطلاب بمتابعة موقع“ نتائجنا”، وموقع وزارة التربية العراقية على فترات مترقبة لترقب الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة من اليوم، أو بداية الأسبوع المقبل.

لينك نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور اول 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية

كما يمكن للطلاب عند الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور اول 2023 موقع نتائجنا موقع وزارة التربية العراقية تسجيل الدخول على رابط موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني من خلال الضغط هنا.