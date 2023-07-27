“حالاً”رابط نتائج التاسع سوريا 2023 وزارة التربية وتطبيق نتائج الامتحانات moed.gov.sy

أعلنت وزارة التربية السورية عن اصدار نتائج التاسع سوريا 2023، مما جعل الطلاب يشعرون بحالة من القلق الشديد ، حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في سوريا والتي يسعى فيها الطالب أن يحصد أعلى الدرجات، ليتأهل بعدها إلى مرحلة البكالوريا، حيث يترقب حوالي ما يقرب من 400 ألف طالب وطالبة، شهادة التاسع والإعدادية الشرعية، نتائج الدور الأول لعام 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية السورية عن موعد ظهور النتائج، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر..

رابط نتائج شهادة التعليم الاساسي سوريا 2023

في البداية يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية السورية من هنا .

أو يمكنكم الدخول غلى تطبيق نتائج الامتحانات .

ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

ثم اضغط على عرض النتيجة .

نتائج التاسع سوريا 2023

حيث بدأ طلاب التايع سوريا امتحانات نهاية العام الدراسي في 8 يونيو الجاري، واستمرت حتى 25 من نفس الشهر، وأعلنت الوزارة في هذا التوقين عن بدء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، حتى تضمن الإعلان عن النتائج في الموعد المحدد لها، وقد أكد “السيد درام” الذي يشغل منصب وزير التعليم السوري أنه يتابع كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان عن النتائج، حتى يتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون وقوع الظلم على أحد، مشيراً خلال حديثه إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسمياً صباح يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الحالي، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور .

موقع وزارة التربية السورية

وقد أعلنت وزارة التربية السورية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع سوريا 2023، والتي تم الإعلان عنها رسمياً في الساعة الثامنة صباحاً وأشارت الوزارة إلى أن الرابط متاح أمام الطلاب من شتى محافظات الجمهورية، ونظراً للضغط الشديد على الموقع قد يتأخر في الإعلان عن النتيجة، وأشارت الوزارة أنه تمك توفير تطبيق نتائج الامتحانات للهواتف المحمولة، وذلك لتخفيف الضغط على الموقع الرسمي للوزارة، والذي يتيح للطلاب سهولة الاطلاع على النتائج.