مقدم 30 ألف” شقق سكن لكل المصريين 5 من صندوق الإسكان الاجتماعي.. الأوراق المطلوبة للحجز

بفضل جهود الحكومة المصرية سيتمكن الكثيرون من المواطنين من حجز وحدات سكنية من مشروع سكن لكل المصريين 5، والحصول على معلومات حول موعد طرح وتفاصيل الشقق السكنية الخاصة بمشروع مبادرة سكن لكل المصريين 5، حيث يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على استكمال إنشاء وتخصيص هذه الوحدات السكنية.

مقدم الحجز لشقق سكن لكل المصريين 5

من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة من مبادرة سكن لكل المصريين 5 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم دراسة تحديد مقدم الحجز بحيث لا يزيد عن 30 ألف جنيه، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين ويسهل عملية الحصول على وحدة سكنية، وسيتم تحديد آلية سداد الدفعات المستحقة للفائزين بالحجز وفقاً للشروط المحددة في عقد الحجز، وسيتم التواصل معهم بخصوص ذلك قبل عملية الاستلام ليتمكنوا من التخطيط المالي بشكل أفضل.

تهدف المرحلة الجديدة إلى طرح الوحدات السكنية للمتقدمين من خارج الأولوية، أي أولئك الذين لم يقوموا بسحب مقدمات الحجز سابقًا، وسيتم تسليم الوحدات السكنية للمتقدمين الذين يستوفون الشروط والأسعار المعلنة للطرح الجديد، وتكون هذه الوحدات متاحة للمواطنين الذين يتقدمون للحصول على وحدات لأول مرة أيضًا.

تهدف المبادرة إلى توفير السكن الملائم لجميع المصريين، وستتيح هذه المرحلة للمواطنين فرصة الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة وشروط محددة، مما يساهم في تحسين الوضع السكني في مصر وتلبية احتياجات المواطنين في هذا الجانب.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

من المتوقع أن تتراوح أسعار شقق مبادرة سكن لكل المصريين 5التي تكون كاملة التشطيب ما بين 350 إلى 430 ألف جنيه، وما زال موعد الاستلام غير محدد حتى الآن، وسيتم تحديده في وقت لاحق، وقد يكون بعد فترة تتراوح بين 18 إلى 36 شهرًا.

يتم تنفيذ تسليم هذه الوحدات السكنية في مختلف مراحل المشروع بأكثر من 120 ألف وحدة سكنية في العديد من المدن الجديدة، وتهدف هذه الوحدات إلى تلبية احتياجات محدودي الدخل وتوفير السكن الملائم لهم.

الأرواق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين

الأوراق المطلوبة لحجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 5 تتضمن ما يلي: