عاجل.. الغاء نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية العام القادم وزير التعليم يوضح الحقيقة

نفى مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد على صفحات السوشيال ميديا من أخبار تزعم عدم تطبيق نظام البوكليت على طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأكد المصدر أن هذه المعلومات غير صحيحة تماماً، وأنه لا أساس لها من الصحة، كما أكد المصدر أن قرار تطبيق نظام البوكليت على طلاب الشهادة الإعدادية سيتم تنفيذه كما هو مخطط له بدءاً من العام الدراسي الجديد 2023/2024.

تصريحات وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تطبيق امتحان الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت اعتباراً من العام الدراسي المقبل وذلك لضمان انتظام سير الامتحانات وخاصة امتحان الشهادة الإعدادية، وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة للتأكد من عدم حدوث أي حالات غش، سواء كانت عادية أو إلكترونية، خلال سير الامتحانات في نفس التوقيت، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة العملية التعليمية وتحقيق العدالة في تقييم أداء الطلاب.

ما هو نظام البوكليت

نظام البوكليت هو نظام يعتمد في امتحانات التعليم العام ويهدف إلى منع الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية، اشتهر النظام بتطبيقه في امتحانات الثانوية العامة في بعض البلدان، ويتمثل فكرة النظام في أن يتم دمج ورقة الأسئلة وورقة الإجابة في كتيب واحد للامتحان.

وتكون ورقة الامتحان هي نفسها ورقة الإجابة، مما يقلل من فرص تسريب الأسئلة قبل بدء الامتحان، ويتم تقديم ورقة بيضاء كمسودة للطلاب للإجابة على الأسئلة في نفس الكتيب، ويعتبر هذا النظام ضماناً إضافياُ للنزاهة وعدم وجود تسريبات وغش خلال الامتحانات.

تطبيق نظام البوكليت يعتمد على التكنولوجيا والتصميم الدقيق للكتيب والأوراق، مما يجعل عملية تداول الأسئلة والإجابات خلال الامتحان صعبة وأكثر أماناٌ، ويساهم هذا النظام في تحقيق معايير الشفافية والعدالة في عملية التقييم وتحديد أداء الطلاب بنزاهة ودقة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن أي تغيير في شكل وطبيعة أسئلة الامتحانات في مواد الشهادة الإعدادية، والتغيير الذي أعلن عنه يتعلق بشكل ورقة الأسئلة فقط، وهو تطبيق نظام البوكليت الذي يدمج ورقة الأسئلة وورقة الإجابة في كتيب واحد للامتحان مع تقديم ورقة بيضاء كمسودة للطلاب.