كشوفات بي دي اف باسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الرابعه 2023 منصة مظلتي الوجبة الـ9 العراق

يبحث الكثير للتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 حيث عملت وزارة الشؤون الاجتماعية تلقي ما يصل لعدد 300,000 طلب للحصول على الدعم في الوجبة الاجتماعية التاسعة والأخيرة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على باسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الرابعه 2023.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تم الاعلان من الوزارة عن توافر بعض من الشروط لكي يتم التقدم للحصول على الدعم ومنها.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لابد من ان يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أفراد.

يكون عمرهم يتراوح مابين 18 و60 سنة للرجال وبين 15 و55 سنة للنساء.

يكون أحد أفراد الأسرة يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية.

لابد من التسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية.

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خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق

اعلنت الوزارة عن انه يمكننا الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ويمكنك الاستعلام من خلال الاتي.