عربي و دولي
كشوفات بي دي اف باسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الرابعه 2023 منصة مظلتي الوجبة الـ9 العراق
يبحث الكثير للتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 حيث عملت وزارة الشؤون الاجتماعية تلقي ما يصل لعدد 300,000 طلب للحصول على الدعم في الوجبة الاجتماعية التاسعة والأخيرة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على باسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الرابعه 2023.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
تم الاعلان من الوزارة عن توافر بعض من الشروط لكي يتم التقدم للحصول على الدعم ومنها.
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- لابد من ان يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أفراد.
- يكون عمرهم يتراوح مابين 18 و60 سنة للرجال وبين 15 و55 سنة للنساء.
- يكون أحد أفراد الأسرة يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية.
- لابد من التسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية.
اقرا ايضًا:اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة عبر رابط منصة مظلتي ” ملفات pdf ”
خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق
اعلنت الوزارة عن انه يمكننا الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ويمكنك الاستعلام من خلال الاتي.
- الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
- النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.
- ثم يتم الضغط على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
- كتابة رمز الاستعلام.
- اختيار الوجبة التاسعة.
- كتابة رقم الهوية.
- اكتب رمز التحقق الخاص بك.
- انقر على استعلام.
- سوف تظهر الأسماء بصيغة بي دي اف.
- حيث ان الهدف الاساسي من الدعم في التخلص من الفقر والعمل على مساعدة جميع الاسر المحتاجة ويتم تحميل الاسماء المشموله في برنامج الرعايه الاجتماعيه بشكل ملف pdf ويتم التعرف على الاسماء بناء على اسم المحافظة.