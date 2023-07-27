بعد التحديث.. تردد قناة طيور الجنة 2023 لمشاهدة اجمل اغاني وبرامج الاطفال على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2023، يتزايد البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2023 باعتبارها واحدة من أشهر قنوات الاطفال على الأقمار الصناعية، حيث تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات المفضلة لدى الصغار من عمر شهور وحتى 7 سنوات بفضل ما يعرض على شاشتها من محتوى فريد من اغاني واناشيد وبرامج هادفة، واليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 بعد التعديل.

تردد قناة طيور الجنة 2023

ومن خلال تردد قناة طيور الجنة 2023 يمكنك متابعة الكثير من الاغاني والبرامج التي تهدف إلى تعليم الاطفال الكثير من الاخلاقيات الحميدة مثل الالتزام باقامة الصلاة في اوقاتها وتنفيذ أوامر الوالدين والشجاعة والتعاون والحرص على تقديم المساعدة للأخرين، كما تمكنت قناة طيور الجنة من الحصول على الدرع الذهبي من موقع الفيديوهات الاشهر عالميا “يوتيوب” بفضل ما تحقق من نسبة مشاهدات قياسية بشكل يومي، كما يسعى رجل الاعمال خالد مقداد لتطوير القناة لتظل على عرش قنوات الاطفال، واليكم تردد قناة الجنة للاطفال 2023:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: ١١٣١٥ – ١١٣٩٣.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤.

مستوى الجودة: اس دي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

وتتميز قناة طيور الجنة بأنها تعمل على مدار الساعة دون انقطاع، بجانب بثها لصورة تتمتع بمستوى جودة جيد، وذلك لكافة المشاهدين، كما أن القناة متوفرة بعدد من اللغات “العربية، الانجليزية، الفرنسية، التركية”، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، كما تحرص القناة على بث القيم والتعاليم الإسلامية وغرس الاخلاق الحميدة في نفوس الاطفال للمساعدة في تربيتهم.