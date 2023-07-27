رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 برقم الجلوس من خلال وزارة التربية والتعليم

ظهور نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 حيث ترقبها الطلاب في هذه المرحلة فترة كبيرة في قلق وتوتر من النتيجة، حيث كانوا يترددون من حين لأخر على رابط نتيجه الثانوية العامة ليبيا 2023 إذ أنها من المراحل الحاسمة، وتعد الأهم لدى الطلاب، فهم يعانون من مشكلة بكافة أنحاء العالم من هذه المرحلة، ويشعرون بارتياح بمجرد أن تنتهي الاختبارات الخاصة بهم ويترقبون بفارغ الصبر أن تعلن النتائج، والأهالي والطلاب الآن في مرحلة انتظار على الرغم من إعلان الوزارة تفاصيل النتائج وإعطاء طمأنة بشكل مبدئي للجميع.

رابط نتيجه الثانوية العامة ليبيا 2023

وزارة التربية في ليبيا ستعلن عن نتائج الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة الخامس والعشرين في يوليو الحالي، وستقوم برفعها على الموقع الواحدة ظهرًا، أي أنها ستصبح متاحة لكافة الطلاب وأولياء الأمور حتى يطلعوا عليها، ولقد وضحت الوزارة بأن هناك أعداد كبيرة من الطلاب قد أدوا اختبارات الثانوية العامة في أكثر من 700 لجنة موزعة بكافة أنحاء ليبيا، وبأن الدرجات الخاصة بالطالبات تكون أعلى من الطلاب، أما عن المحافظات الأعلى بالدرجات فإن طرابلس حازت على المركز الأول في ذلك، ولقد أوضحت الوزارة بأن النتائج متاحة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويستطيع الطلاب أن يستعلموا عن النتيجة بشكل واضح ومثالي، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: