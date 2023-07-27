“يابخت اللي سجل” رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة تحديث اغسطس 2023 بالرقم القومي manpower.gov.eg

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة تحديث اغسطس 2023، عدد كبير من المواطنين بدأوا في البحث التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة والخاص بمنحة العمالة الغير منتظمة التي تعد من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، والتي تساعدهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة تحديث اغسطس 2023.

وزارة القوى العاملة

حيث نشرت وزارة القوى العاملة على صفحتها الرسمية على الإنترنت عن تدشين رابط الكتروني جديد للتسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، والتي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل خلال أزمة كورونا، التي ضربت البلاد خلال بداية عام 2020 وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أن الوزارة أعلنت عن تدشين هذا الرابط لاستقبال طلبات الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي، حيث قامت الوزارة بإرسال رسائل نصية على الهواتف المسجلة في طلبات التقديم تفيد موعد ومكان الصرف، وشددت الوزارة خلال الأيام الأخيرة الماضية على المواطنين عدم اعطاء بيانات الرقم القومي لأي شخص غير معلوم حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى النصب ، وإليكم خطوات ورابط التسجيل.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة