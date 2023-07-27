سعر البصل اليوم .. المزارع حزين والمشتري طائر من الفرحة بسبب للانخفاض.. ويرد المستهلك ” ربنا يخلي لينا الرئيس “

سجل سعر البصل اليوم حالة من الهدوء في الأسواق المحلية، وسنستعرض الآن في هذا التقرير أسعار البصل في سوق العبور خلال جلسات التداول الصباحية لهذا اليوم، وخاصةً مع زيادة تساؤلات الكثير من الأشخاص حول الأسعار اليومية. وتكون تلك الأسعار على النحو التالي، لمعرفة كافة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل حيث جاء على النحو التالي.

سعر البصل اليوم

يقدم موقع “البديل” تحديث يومي حول سعر البصل اليوم لانه أمر مهم للمواطنين، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالخدمة، لمعرفة اسعار البصل اليوم تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

حيث سجل سعر كيلو البصل اليوم نحو انخفاض ملحوظ وتراوح ما بين 12 إلى 17 جنيه للكيلو الواحد، في سوق العبور .

جدول أسعار الخضار اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر البصل اليوم سوف نرصد لكم أسعار الخضار اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

هذه وقد يتراوح سعر الطماطم بين سعر 4 إلى سعر 6.5 جنيه للكيلو.

بينما سجل سعر البطاطس اليوم 7.5 : 9.5 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر الكوسة بين سعر 5 : 8 جنيها للكيلو.

بينما بلغ سعر الجزر بين سعر 7 : 10 جنيهات للكيلو، فيما يتراوح سعر الباذنجان البلدي لكل كيلوغرام بين سعر 2.5 إلى سعر 4.5 جنيه.

بينما سجل سعر الباذنجان الرومي يتراوح بين سعر 3 و 5 جنيهات للكيلو، وبلغ أسعار أسعار الفلفل الرومي بين سعر 6 إلى 12 جنيها لكل كيلو.

فيما تتراوح أسعار الفلفل الملونة بين سعر 15 و25 جنيها لكل كيلوغرام، وسجل سعر الفاصوليا بين سعر 14 : 22 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سعر الملوخية بين 3 : 5 جنيها للكيلو.

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تتراوح أسعار الخضروات المحلية بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيها للكيلو.

سعر البامية بين 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر البطاطا بين 4 : 7 جنيها للكيلو.

سعر الثوم بين 24 : 30 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم