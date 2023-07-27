كوكسال بابا يهدد بقفل مطعم في منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية.. والسبب غير متوقع ومختلف من نوعه .. ” صاحب المطعم حاضر هنغير الإسم وكل شي “

كوكسال بابا ، مع ظهور وسائل الإعلام ، أصبح التعبير “العالم قرية صغيرة” مشهورًا ، ولكن العالم أصغر الآن من هذه القرية بفضل انتشار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد وصلت شخصية تركية تُدعى كوكسال بابا إلى الملايين حول العالم من خلال مقاطع الفيديو والميمز والستيكرز. ومع ذلك ، لم يكن أحمد عادل يتوقع أن يتلقى تحذيرًا وتهديدًا من مديرة أعمال كوكسال بابا ، حيث يعيش في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

قصة خلاف كوكسال بابا مع صاحب مطعم بالشرقيه

بدأت القصة قبل شهر، عندما أسس الشاب مطعمًا وكافيه في منيا القمح في محافظة الشرقية، وبعد التفكير في اسم مميز، قرر أن يكون الاسم الذي يحقق شهرة عالمية ويتابعه الملايين هو اسم وصورة المطعم والكافيه، قام بتغيير حرف واحد (الكاف) في الاسم من الإنجليزية إلى العربية، وذلك بسبب تقديم المطعم بعض الأطباق التركية، فيما بعد أنشأ حساب للمطعم والكافيه على فيسبوك وإنستجرام، وقرر الشاب تمويل بعض المنشورات ليصل إلى عدد أكبر من الناس، وعلى الرغم من أن انتشارها كان في محافظة الشرقية، إلا أن الأحداث التي قامت بعدها كانت مختلفة.

حيث تلقت صفحة المطعم رسالة من حساب آخر يحمل اسم “أفيف” يقول أنها مديرة أعمال الشخصية التركية الشهيرة وتهدد بمقاضاة المطعم والكافيه بسبب استغلال اسم وصورة كوكسال بابا بدون إذن.

ماذا قالت صفحة المطعم

رد المطعم المصري على هذا الادعاء بأنه لم يطلب مبلغا معينا للاستخدام وأنه يجب إزالة الاسم والصورة، المديرة المشتكية تساءلت عن سبب اختيار الاسم والصورة وتعتزم التواصل مع وسائل الإعلام المصرية لبحث هذه المسألة، من جانبهم، القائمون على المطعم والكافيه لم يقصدوا الاستغلال بل اختاروا الاسم لأنه يعبر عن تقديم وجبات تركية.

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حيث يقول والد الشاب الذي افتتح المطعم منذ شهر، عادل، إن القائمين على صفحة مطعم وكافيه نجل ابنه شككوا في صحة الروابط الوهمية، لذا قام بإرسال صورة من حساب شركة كوكسال بابا تحمل رقم مدير أعمالهم، تلاها رسالة على تطبيق واتساب من نفس الرقم تؤكد أنها من مديرة العمل.

بعد الحديث مع محامين وخبراء قانونيين بخصوص هذا الموضوع، أخبرهم أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة وسيقوم بتغيير صورة المطعم والكافيه إلى صورة أخرى، وعلى الرغم من أن اسمهم يختلف عن اسم كوكسال بابا بحرف عربي، فإن القانونيين سيحسمون القضية، ويتابع كوكسال بكتاش أوغلو، المعروف باسم “كوسكال بابا”، متابعة ملايين الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهو واحد من أشهر الشخصيات.

من هو كوكسال بابا

أصبح “البلوجرز كوكسال بابا” شخصية عالمية ، ويبلغ من العمر 48 عامًا ، وكانت له ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات. ولكنه أصبح أكثر شهرة عندما انتشر فيديو له في عام 2016 يُظهره وهو يتشاجر مع رجل ذو بنية ضخمة ، حقق هذا الفيديو ملايين المشاهدات. وسبق له زيارة مصر في فبراير من العام الماضي ، ولديه ملايين المعجبين في مصر وحول العالم.