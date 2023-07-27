ما هي المعاهد والكليات المتاحه بعد الثانويه الازهريه؟ اعرف تنسيق الثانوية الازهرية 2023 بوابة الازهر التعليمية

تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الأزهرية فقد تم زيادة البحث للتعرف على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 – 2023، وان التقديم سيتم في خلال اسبوع من موعد اعلان النتيجة ومن خلال مقالنا سنتعرف على المعاهد والكليات المتاحه بعد الثانويه الازهريه.

تنسيق الثانوية الأزهرية

يتم هذا العام بشكل إلكتروني للتسهيل على الطلاب حيث انه يتم من خلال القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني وكتابة كافة البيانات المطلوبة وان موعد ظهور نتيجة التنسيق يتم بعد ان يتم الانتهاء من امتحانات الدور الثاني ثم يتم ظهور النتائج الخاصة بهم واعتمادها من شيخ الازهر.

تنسيق اختبارات القدرات

تم الاعلان انه يتم السماح بتقديم للكليات التي تحتاج لبعض من اختبارات القدرات كما انه يمكننا التقدم بتظلم على النتيجة من خلال ان يتم الدخول على الموقع الرسمي للأزهر الشريف بشكل إلكتروني، ويتم الفحص خلال اسبوعين.

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مؤشر تنسيق الثانوية الأزهرية

تم الاعلان عن مؤشرات التنسيق خلال العام والتي ازداد عن العام الماضي والتي اختلف من قسم لاخر وهو.

كليات الأزهر القسم العلمي

كلية طب القاهرة 97.5%.

اما عن كلية طب الأسنان 96.5%.

الحد الأدنى لتنسيق صيدلة القاهرة 93.3%.

مجموع كلية الهندسة في قنا يبلغ 92.3%.

كليات الأزهر القسم الأدبي