موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري وتردد القنوات المجانية الناقلة للبطولة العربية 2023 بدون تشفير

موعد اولي مباريات الزمالك في البطولة العربية كأس الملك سلمان ، حيث يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته الأولى في بطولة العربية، حيث يواجه فريق الاتحاد المنستيري غدًا الجمعة في افتتاح مشواره بالبطولة ، تقام البطولة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.

ويتجه فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام الاتحاد المنستيري التونسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى للفريق في البطولة العربية.

مباريات البطولة العربية كأس الملك سلمان

يشارك نادي الزمالك في بطولة العربية التي تُقام في المملكة العربية السعودية من 27 يوليو الحالي وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل. ويبدأ مشوار الفريق بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتبدأ المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، وتلي ذلك مباراة الفريق أمام الشباب السعودي يوم 31 يوليو على نفس الملعب، وتنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة. كما يخوض الزمالك مباراة أمام فريق النصر

تردد القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في البطولة العربية

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قنوات الرياضة العربية المفتوحة المجانية على النايل سات، ويمكنك الحصول على تردد قناة الكأس القطرية وقناة الرياضية المغربية من خلال الآتي:

– تردد قناة الكأس القطرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القناة مفتوحة ومجانية.

– تردد قناة الرياضية المغربية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القناة مفتوحة ومجانية.

بمجرد ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة أحدث الأخبار والبرامج الرياضية والمباريات المثيرة والبطولات العربية والدولية.