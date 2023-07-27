“استثمر فلوسك” لأول مرة في البنوك شهادة بفائدة 40% وهتاخد العائد مقدماً أنت وواقف

طرح البنك العربي الإفريقي شهادة بمعدل فائدة 40% على ثلاث سنوات ويتم دفع الفائدة في اليوم التالي من صدور الشهادة، ويصل معدل فائدة التراكمية 18.56 ويمكن للمواطنين شراء الشهادة من كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من شهر يوليو الجاري.

شهادة البنك العربي الإفريقي بفائدة 40%

وقد أشار البنك العربي الإفريقي من إنه يتم صرف العائد الذي يصل إلى 40% بعد شراء الشهادة على الفور، مشيرة بأنه يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى نحو 5000 جنيهاً ومضاعفاتها ولا يحق استرداد مبلغ الشهادة “كسر الشهادة” إلا عند مرور 6 شهور على أن يتم خصم كلاً من نسبة العائد والفائدة التراكمية التي تم الحصول عليها.

وبالنسبة لكسر الشهادة فإنه يتم خصم ما يقارب من 95% من قيمة الفائدة وبعد مرور السنة الثانية فيتم خصم 63%، أما عند كسر الشهادة قبل مرور السنة الثالثة فإنه يتم خصم 28%، كما يتيح البنك العربي الإفريقي من خلال هذه الشهادة الاقتراض عليها بنسبة تتراوح 50% من أصل مبلغ الشهادة.

تعد شهادات البنوك أحد الوسائل استثمار الفلوس في الفترة الحالية، وعادة ما يتم البحث عن البنوك التي تعطي فائدة كبيرة على مدة سنين لا تزيد عن 3 سنوات، وحتى الآن تعتبر فائدة شهادة البنك العربي الإفريقي أعلى عائد للفائدة من بين جميع البنوك.