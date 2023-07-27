أزمة جديدة تواجه أسعار السجائر في مصر بعد هذا القرار “العلبة هتزيد بشكل مش طبيعي”

صرح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي بأنه هناك أزمة كبيرة في أسعار السجائر في مصر خلال الفترة الحالية، حيث هناك زيادة غير معقولة في سعر عبوة السجائر ويرجع ذلك إلى جشع التجار وبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية عن السعر الرسمي في الشركة، مؤكداً على أن نفاذ السجائر المحلية من الأسواق والمصانع سيكون قريباً نظراً لعدم توافر التبغ.

ارتفاع أسعار السجائر في مصر

أشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات بأن قد وصل سعر عبوة السجائر الكيلوباترا إلى 42 جنيهاً بعد أن كانت بـ 24 وقد وصلت نسبة الزيادة في أسعار سجائر كيلوباترا إلى نحو 100% في محلات التجزئه، أما عبوة الـ إل إم ارتفعت إلى نحو 75 جنيهاً على الرغم من أن سعرها في الشركة لا يزيد عن 52%

وأضاف إمبابي بأن هناك نقص شديد في مخزون التبغ في مصر، حيث أن تستلزم شركات الدخن مقدار تبغ يقدر بـ 600 مليون دولار لمنع نفاد السجائر.

أزمة السجائر 2023 في مصر

أكد رئيس شعبة الدخان بأن المخزون المتواجد من التبغ في مصر يكفي فقط لشهر ونصف، لذا ناشد البنك المركزي بضرورة توفير الاعتمادات اللازمة حتى يتم استيراد التبغ من الخارج، نظراً لحظر زراعة التبغ الخام في مصر وإنه معظمه يتم استيراده من الخارج.

شهدت الأسواق في مصر أزمة كبيرة في أسعار السجائر وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة عن السعر الرسمي المقرر من الشركة، بالإضافة إلى عدم توافرها في الأسواق المحلية.