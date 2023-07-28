البيت بيت ابونا.. حالات استرداد الوحدة السكنية + المحل بـ قانون الايجار قديم

يطرح الملاك بالوقت الحالي تساؤلات حول كيفية استرداد الوحدة السكنية ايجار قديم وذلك دون انتظار التغيرات التي تطرأ على قوانين الإيجار، حيث ناشد ملاك الوحدات السكنية بإجراء تعديلات عليه حيث نص القانون القديم للإيجار بأنه لا يحق للمالك طرد المستأجر أو فسخ التعاقد معه إلا في بعض الحالات وفقا للقانون، وهذا ما نحاول توضيحه اليكم عبر سطور هذا التقرير.

حالات يجوز استرداد الوحدة السكنية ايجار قديم

لقد حافظ قانون الايجار القديم على حقوق كلا من المالك والمستأجر حيث حدد حالات يجوز فيها استرداد الوحدة السكنية ايجار قديم، ومنها عدم سداد قيمة الإيجار الشهرى للمالك والتي تعد حق يجب على المستأجر دفعه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، كما نص على رد العين أو الوحدة للمالك في حالة التخلف عن دفع قيمة الإيجار، يحصل أولًا على إنذار وعند عدم الاستجابة يكون الطرد بشكل نهائي منها وردها للمالك.

كما يمكن للمالك استرداد الوحدة السكنية عند تغيير المستأجر نشاط الوحدة حيث اشترط القانون على الالتزام بالنشاط للوحدة المؤجرة والمثبتة في التعاقد، وفي حالة ثبات ذلك يقوم المالك برفع دعوى قضائية لاسترجاع الوحدة وفيها يصدر حكم بسحب العين أو الوحدة من المستأجر وردها للمالك.

كذلك توجد حالات يستطيع فيها المالك فسخ العقد مع المستأجر دون تعديلات على القانون وهو الاخلال بنظام السلامة والأمن للوحدة مثل حدوث أي هدم أو تلف بالمبني، أو استخدام العين المؤجرة في فعل مخالف للقانون وهنا يجب على المالك رفع دعوى قضائية وسيقوم باسترداد الوحدة وفقا لأحكام القانون.

خطوات استرداد الوحدة السكنية المؤجرة

بعدما ذكرنا الحالات التي يمكن فيها استرداد الوحدة السكنية ايجار قديم، أما بالنسبة للخطوات فيجب أولًا على المالك إثبات حالة المخالفة التي ارتكبها المستأجر ورفع الدعوى القضائية في المحكمة التابع لها الوحدة المؤجرة، ويجب تقديم كافة المستندات اللازمة التي تثبت المخالفة ووجوب طرد المستأجر من ذلك الوحدة السكنية.