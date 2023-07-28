مش كله هياخد.. زيادة المعاشات لهؤلاء فقط طبقًا لقرارات الوزارة والصرف بعد أيام

يطرح الكثير من المواطنين تساؤلات حول زيادة المعاشات لهؤلاء الفئات وخاصة الأطباء حيث قرر اتحاد نقابة المهن الطبية برفع قيمة معاشات جميع الأعضاء نحو 350 جنيه، ولكن من جهة أخرى تستعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات 11 مليون مواطن مع بداية شهر أغسطس المقبل، وكانت الزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية في المعاشات هي شهر إبريل الماضي قبل بداية السنة المالية الجديدة وذلك لمساعدة المواطن في ظل ارتفاع مستوى التضخم آنذاك، ولهذا نقدم اليكم عبر موقعنا قيمة زيادة المعاشات وموعد الصرف فتابعوا معنا.

زيادة المعاشات لهؤلاء الفئات بقيمة 350 جنيه

في شهر مايو الماضي قرر اتحاد نقابة المهن الطبية في خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد داخل مقر الإتحاد برفع معاشات أعضاء نقابات (الأطباء البشريين/ أطباء الأسنان/ الأطباء البيطريين/ الصيادلة) بقيمة 350 جنيه وبالتالي يزداد المعاش من 1000 جنيه إلى 1350 جنيه يتم صرفها كل ثلاثة أشهر بداية من شهر أغسطس الحالي، ولذلك قدم اتحاد المهن الطبية اخطار لجميع النقابات الطبية في مختلف المحافظات بالمواعيد المخصصة لصرف معاشات الأعضاء بالزيادة الجديدة خلال عام 2023.

حيث يتم صرف دفعة شهر أغسطس خلال أيام 8 /9 / 10 أغسطس أما دفعة نوفمبر خلال أيام 7/ 8 / 9 نوفمبر، كما أضاف الاتحاد خدمات جديدة لكافة الأعضاء وهي إرسال رسالة نصية على الهواتف الخاصة للأعضاء والتي تخطرهم فيها بموعد الصرف وكذلك تحديث البيانات بهدف استمرارية الصرف.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي لها أن زيادة المعاشات لهولاء الفئات (الأطباء البشريين) سيكون في شهر أغسطس، وموعد صرف معاشات باقي المواطنين بداية من يوم 1 وحتى 6 أغسطس وذلك من خلال منافذ فوري وفروع بنك ناصر بجميع المحافظات، وكذلك ماكينات الصراف الالي بالبنوك ATM ومكاتب البريد وكارت ميزة وللاستعلام عن موعد الصرف الخاص بك عليك زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتامينات الاجتماعي.