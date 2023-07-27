أوعى تعمل كدا هتطرد من شقتك| “5” حالات يحق للمالك فيها فسخ عقد الايجار

5 حالات… يكون مسموحًا بإعادة استيلاء الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم…تمثل مسألة الإيجارات القديمة واحدة من أبرز الموضوعات المثيرة للجدل التي أثارت الجدل في المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، ما دفع البرلمان إلى عقد العديد من الجلسات لتعديل القانون وحل النزاعات التي تنشأ بين المستأجرين وأصحاب المنازل.

تعطي قوانين الإيجار القديم الحق للمالك في استعادة الوحدة السكنية في حالة خرق الشروط والقوانين المتعلقة بالإيجار القديم، يتم منح المستأجر سلطة محددة على الوحدة التي يمتلكها وفقًا للقانون، ولكن هناك حالات استثنائية تُنص عليها القوانين يمكن للمالك فيها طلب استرداد الوحدة السكنية.

الحالات التي يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار القديم

عدم تسديد المستأجر للأجرة الشهرية للمالك، وهي حق أصيل يتحمله المستأجر نتيجة احتلاله للعقار المستأجر وفقًا للعقد.

إذا لم يقم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية، يُسحب الوحدة السكنية منه ويُرجع إلى المالك.

على المستأجر أن يلتزم بالنشاط الذي تم تحديده للوحدة أو العقار المؤجر حسب ما ينص عليه القانون.

استخدام الوحدة المؤجرة بشكل غير سليم من قِبَل المستأجر.

في حال عدم تنفيذه للدفع، يتم إشعاره بضرورة التسديد، وإذا لم يلتزم بذلك يتم إصدار قرار قضائي بطرده من الوحدة السكنية وإرجاعها إلى المالك.

الإضرار بسلامة الوحدة أو العين المستأجرة.

إذا تم هدم الوحدة في أي حال، يتم إلغاء العقد الذي تمت معه بين الطرفين، وتعود الوحدة مرة أخرى إلى المالك.

رد الوحدة بدعوى قضائية

عندما يثبت وجود حالة مخالفة ترتكبها المستأجرة، يتم سحب الوحدة السكنية منها وتسليمها للمالك. يتم ذلك من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة في الدائرة التابعة للعقار المؤجر، وبعد صدور الحكم يتم إجبار المستأجرة على مغادرة الوحدة وتسليمها للمالك. إذا لم تقم المستأجرة بذلك، يتولى الجهاز التنفيذي تسليم الوحدة للمالك وإعادتها إليه.