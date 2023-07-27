استعلم الآن عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلتكرونية | طريقة معرفة نتائج الثانوية الأزهرية 2023

بعد انتظار طويل ظهرت رسميا نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، حيث تم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالرقم القومي والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وأعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتائج الطلاب في مؤتمر صحفي، حيث بلغت نسبة النجاح العامة لكافة الشعب 52.38%، كشف الدكتور الضويني خلال المؤتمر عن تفاصيل النجاح لكل شعبة، حيث بلغت نسبة النجاح للشعبة الأدبية 46.63%، بينما بلغت نسبة النجاح للشعبة العلمية 59.43%.

نتائج الثانوية الأزهرية 2023

بلع عدد اللجان الامتحانية بلغ 588، وكان إجمالي عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات 141,913 طالبًا وطالبة. منهم 91,100 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي، و50,813 طالبًا وطالبة من القسم العلمي.

وأهابت بوابة الأزهر الإلكترونية بالطلاب الحصول على نتائجهم عبر كتابة الرقم القومي الخاص بهم والضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة فوراً، يجدر بالذكر أنه تم التأكيد على أن هذه النتيجة تُعتبر استرشادية، ويُرجى من الطلاب الراغبين في معرفة تفاصيل الدرجات مراجعة المعهد خلال يومين من تاريخ الإعلان عن النتيجة.

وقد أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، على أهمية أن يتوجه الطلاب إلى مدارسهم أو المعاهد التابعة لها للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم، حيث تُعتبر هذه النتيجة الرسمية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

للاستعلام عن نتيج الثانوية الأزهرية 2023، يرجى متابعة الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع بوابة الأزهر الإلتكرونية.

قد يتأخر الموقع في الفتح نتيجة الضغط الكبير عليه من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

عندما تفتح لك الصفحة، قم بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

ننشر لكم في الجدول التالي أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023 الذي تم اعتماد نتائجهم بالأمس، حصل هؤلاء الطلاب على أعلى الدرجات وتفوقوا في دراستهم، وقدم شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، التهنئة لهم عبر مكالمات هاتفية.