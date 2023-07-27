“فرحة للموظفين” الحكومة تقرر الأحد إجازة من كل أسبوع اعتباراً من شهر أغسطس 2023.. اعرف السبب!

أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي عبر مؤتمر صحفي بأنه سيتم العمل على أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع يوم مخصص للعمل في المنزل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس المقبل، وهذا بالنسبة للموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية التي لا يكون أساس عملها من خلال التعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

الحكومة تقرر اعتبار الأحد إجازة لتخفيف استهلاك الكهرباء

وأضاف مدبولي بأن يقع تنفيذ قرار الأحد إجازة عى الوزراء والمسئولين في الوزارات والمصالح، ويأتي هذا في إطار خرص الدولة على الحد من استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة وتخفيف الاستهلاك، مؤكداً على إنه تم إصدار توجيهات للجهات المعنية بضرورة الحد من الإنارة العامة في جميع الأماكن العامة والشوارع والمباني الخدمية والحكومية.

في نفس السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة بأنه ستتحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال اعتباراً من منتصف الأسبوع الحالي، حيث تبذل الدولة جهداً عظيماً لحل هذه المشكلة وإعادة الكهرباء إلى طبيعتها مرة أخرى.

تجدر الإشارة أن حددت وزارة الكهرباء موعد فصل الكهرباء ليكون قبل 10 دقائق من رأس السنة أو بعد 10 دقائق، على ألا تزيد مدة فصل انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال عن ساعة واحدة من فصل التيار، محذرة المواطنين من صعود الأسانسير في فترة الانقطاع، وقد جاء زيادة الضغط على الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام والتركيز على المكيفات وتشغيلها بشكل دائم طوال اليوم.