شكلها مش هتعدي على خير | بأدلة البراءة الشحات يرد على ادعاءات الشيبي

تصدرت أزمة لاعب الأهلي حسين الشحات مع لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي محركات البحث على جوجل، بعد مباراة الفريقين الأسبوع الماضي التي انتهت بسباب وألفاظ خارجة بين الشيبي والشحات.

الشحات يرد على ادعاءات الشيبي بتقديم أدلة تثبت براءته

بدأت هذه الحكاية بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، عندما قام اللاعب محمد الشيبي من بيراميدز برفع دعوى قضائية ضد اللاعب حسين الشحات بسبب الاعتداء عليه في الملعب. وهذه الواقعة كانت البداية للصراع القانوني بين اللاعبين.

وقد تم مشاهدة المشاركة بالأيدي والألفاظ أمام الفضائيات، وعلى الرغم من لجوء اللاعب المغربي محمد الشيبي للقضاء، إلا أن ادارة النادي الأهلى أصدرت عقوبة صارمة على اللاعب حسين الشحات 300000 جنيه، بالإضافة إلى العقوبة التي صدرت من قبل رابطة الأندية والتي تتضمن غرامة مالية وايقاف من اللعب مباراتين إلى 4 مباريات.

بالفيديو أدلة براءة الشحات على ادعاءات الشيبي

ونظراً للغضب العارم الذي انتاب جماهير الأهلى خرج لاعب الأهلي حسين الشحات معتذراً للجماهير عما بدر منه، وأكد أنه لم يكن في الظروف الطبيعية التي من الممكن التحكم في الأعصاب، مؤكداً أن الاعتذار من شيم الرجال، وقدم الاعتذار للجميع سواء لإدراة النادي أو الجماهير وجميع الأشقاء العرب.