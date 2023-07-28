خد بالك لتكون منهم.. حبس 6 شهور + غرامة 1000 جنيه على البطاقة الشخصية في هذه الحالات

وفقا لأحكام القانون فإن المواطن يتعرض لعقوبات وغرامات البطاقة الشخصية في عدد من الحالات مثل تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي حيث أن لكل منها مدة صلاحية معينة، ولعل أن هذه البطاقة من الأوراق الحكومية الهامة والتي بها جميع البيانات الشخصية، وأكدت وزارة الداخلية على وجود مخالفات مالية حيال استخراج البطاقة بوقت متأخر عن الموعد المحدد ولكن مع هذا تم وضع استثناء لبعض الحالات وهذا ما نقدمه اليكم عبر سطور المقال فتابعوا معنا.

غرامات البطاقة الشخصية 2023

لقد حددت وزارة الداخلية عدد من العقوبات والغرامات المالية على عدد من الحالات التي تخص بطاقة الرقم القومي وهي:

غرامة بقيمة 50 جنيها عند تجديد البطاقة الشخصية في موعد متأخر عن التوقيت المخصص لذلك.

عدم الحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عاما يتعرض المواطن إلى غرامة مالية قدرها 100 جنيه.

عدم تغيير البيانات الشخصية بالبطاقة مثل (المهنة/ الحالة الاجتماعية/ مكان العمل) خلال 90 يوما يتم سداد قيمة العقوبة المالية وقدرها 50 جنيه.

عند التعامل مع الجهات الحكومية الرسمية باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية أي انتهي التاريخ المحدد بها سيتعرض المواطن إلى غرامة قيمتها 100 جنيه.

عقوبة مالية قدرها 50 جنيه في حالة عدم التقدم للحصول على بطاقة بدل فاقد خلال فترة لا تتجاوز عن 14 يوما من تحرير محضر الفقد.

عند ثبوت حمل المواطن أو التعامل ببطاقتين الرقم القومي فإن الغرامة مقدارها 200 جنيه والحبس لمدة عام، وشدد القانون على أنه عند ثبوت وقوع أي ضرر فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 500-1000 جنيه مع حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

حالات مستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي

تبعا لما صرحت به وزارة الداخلية فإن الفئات المعافاة من غرامات البطاقات الشخصية وهم الحالات الصحية مثل كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم تبعا لقرار الأحوال المدنية، بشرط تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت صحة ذلك.