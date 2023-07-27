” فرحتك بجنان عشان هترجع البيت بسرعة “.. تقليل عدد ساعات العمل اليومية لهؤلاء الموظفين وفق قانون العمل الجديد .. ”خبر بمليون جنيه “

تخفيض عدد ساعات العمل وفقاً لقانون العمل اإنتشرت بعض القرارات الخاصة بقانون العمل الجديد ومن ضمن هذه القرارات تخفيض عدد ساعات العمل وفقاً، تلزم الهيئة المختصة القيام بتحديد عدد ساعات العمل ويشترط أن لا تتجاوز عدد ساعات العمل عن 42 ساعة ولا تقل عن 35 ساعة وذلك طبقاً للمادة 45 لقانون الخدمة المدنية، ولا يحق للعامل التوقف عن العمل إلا في حالة أخذ إجازة رسمية من الهيئة التي يعمل بها وهناك بعض الفئات يحق لهم تخفيض عدد ساعات العمل الخاص بهم وسوف نتعرف على هذا خلال السطور القادمة.

الفئات المحقة لتخفيض عدد ساعات العمل

يوجد فئات يحق لهم تخفيض عدد ساعات العمل الخاصة بهم وذلك طبقاً للمادة 131 وطبقاً للائحة التنفيذية من القانون وهم الفئات التالية:

يحق للشخص الذي يمتلك إعاقة ويعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة خفض ساعات عمله ساعة واحدة، وفي حالة امتلاك الشخص للعامل ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة يحق له خفض ساعات عمله ساعة واحدة ولكن يجب عليه القيام بتقديم قرار من المركز الطبي يشمل هذه الإعاقة للهيئة التي يعمل بها، إذا كانت المرأة العاملة لديها طفل رضيع وتقوم برضاعته فيحق لها خفض ساعات العمل الخاصة بها الى ساعة واحدة وذلك حتى بلوغ هذا الطفل سن العامين، في حالة أن تكون المرأة العاملة حامل فيحق لها خفض ساعات العمل الخاصة بها الى ساعة واحدة وذلك سوف يكون من بداية الشهر السادس من الحمل.

قانون العمل الجديد 2023

يتساءل الكثير من العمال والموظفين عن ما هو سن الاستحقاق للحصول على المعاش ويعتبر هذا من أبرز المناقشات التي تتداول بينهم، وطبقاً لقانون العمل الجديد 2023 فإن سن الاستحقاق للحصول على المعاش هو سن 60 عاماً، ولقد أثارت هذه النقطة نقاشاً كبيراً بين العمال والموظفين، كما يحق للعامل القيام بإكمال عقده المبرم الهيئة التي يعمل بها حتى يصل إلى سن 60 عام بدون حدوث أي مشاكل مما يوفر للعمال والموظفين القيام بالاستمرار في العمل الخاص بهم بعد بلوغ سن التقاعد.